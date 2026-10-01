Zeci de oameni scandează lozinci de susținere pentru Călin Georgescu, în fața Arestului Central. A apărut și primul cort

Susținătorii lui Călin Georgescu nu renunță să protesteze în fața Arestului Central, pentru eliberarea idolului lor. Unul dintre ei și-a montat și un cort în zonă pentru a se adăposti, din cauza temperaturilor scăzute de peste noapte, și a fi continuu alături de cei care scandează. Câteva zeci de oameni sunt și acum în zonă ca să-l susțină pe fostul candidat pa prezidențiale.

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„Dosar fabricat, Călin nevinovat! Călin Georgescu este președinte! Presa mincinoasa! Există Dumnezeu!”, strigă oamenii continuu.

Protestatarii cer eliberarea fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, aflat în Arestul Central. Chiar și azi- noapte aproape 300 de oameni au venit în zonă, pentru a-l susține pe prezidențiabil.

Cristela Georgescu a transmis primul mesaj public după arestarea preventivă a soțului său, Călin Georgescu. Într-o postare însoțită de imagini cu susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale adunați în fața Arestului Central din București, aceasta le-a mulțumit celor prezenți și a făcut apel la credință, rugăciune și speranță.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după decizia definitivă pronunțată marți, 29 septembrie, de Curtea de Apel București. Georgescu este acuzat într-un dosar în care procurorii susțin că un om de afaceri ar fi fost înșelat cu 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu neagă acuzațiile.