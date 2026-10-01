Plățile în contul datoriei publice se resimt în conturile BNR. Rezervele internaționale ale României, valută și aur, au scăzut la 72,34 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, de la 77,63 miliarde de euro la 31 august, potrivit datelor publicate joi de Banca Națională a României (BNR). Este cea mai mare scădere lunară a rezervelor valutare, adică un recul de 7,4% într-o singură lună.

BNR informează că, la finalul lunii septembrie, rezervele valutare se situau la valoarea de 60,06 miliarde de euro, față de 64,87 miliarde de euro la 31 august 2026.

O treime din ieșiri, în contul datoriei publice

Serviciul datoriei publice în valută (rate și dobânzi) a consumat circa 2,68 miliarde euro, aproximativ o treime din ieșiri. Luna septembrie a costat mai mult decât dublul celei mai proaste luni de până acum și aproape de 3 ori cât s-a pierdut în tot intervalul ianuarie–iulie, arată datele BNR.

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Intrări de 3,3 miliarde de euro în septembrie

În septembrie, au avut loc intrări de 3,3 miliarde de euro, care au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele. În același timp, ieșirile au ajuns la 8,1 miliarde de euro.

Potrivit comunicatului Băncii Nașionale, ieșirile reprezintă modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, plăți din contul Comisiei Europene etc.

Plățile de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută au însumat aproximativ 2,684 miliarde de euro în septembrie.

Nivelul rezervei de aur se menține

BNR arată că nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,28 miliarde de euro. Astfel, rezervele internaționale ale României, valută plus aur, la 30 septembrie 2026 au fost de 72,34 miliarde de euro, față de 77,63 miliarde de euro la 31 august 2026.

Banca centrală anunță că plățile scadente în luna octombrie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 350 milioane de euro.