Cum a perceput Lucian Viziru faima. ”Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină”

Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a explicat cum a perceput celebritatea de-a lungul anilor. ”Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină”, a spus artistul.



Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

De-a lungul anilor, Lucian Viziru s-a bucurat de succes și faimă. Despre cum a dus povara celebrității a făcut declarații artistul pentru revista Viva.

Cum a perceput Lucian Viziru faima. ”Aveam momente în care nu puteam merge în locuri aglomerate, mă lua panica”

”Celebritatea are două fețe. Pe de o parte, e frumos, te simți validat, lumea te aplaudă, îți cere autografe. Pe de altă parte, aveam momente în care nu puteam merge în locuri aglomerate, mă lua panica. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care m-am bucurat că am plecat în Germania. Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină. Memorabile pentru mine au fost momentele pe platou, când lucram cu marii actori ai României. Amprenta lor a rămas cu mine până azi”, a spus Lucian Viziru.

Întrebat dacă i-a fost greu atunci când a decis să iasă din lumina reflectoarelor, artistul a răspuns:

”Deloc. Mi s-a părut că era exact ce trebuia să fac în momentul respectiv. Am încercat să continui cu muzica după aceea, dar punk-rock-ul nu a prins la noi cum îmi imaginam, așa că m-am bucurat să mă întorc la prima mea dragoste: tenisul. Cred că e important să știi când să pui pauză și să faci un pas în lateral. Nu e o tragedie, e doar o altă etapă”.