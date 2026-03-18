Valentin Stan: Tratatul României cu SUA prin articolul 4 ne spune clar că SUA nu trebuie să ceară ceva României, americanii doar ne informează

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA nu trebuie să ceară românilor nimic, tratatul dintre cele două țări asigurându-le orice au nevoie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: S-au înregistrat 272 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 5 abțineri. Deci au venit americanii și cică ne-au cerut ceva. Și Nicușor Dan a convocat Parlamentul. Președintele informează Parlamentul. Nu se duce în Parlament să ceară Parlamentului o hotărâre…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum SUA nu trebuie să ceară românilor nimic, tratatul dintre cele două țări asigură orice ar avea nevoie americanii. Acesta a început prin a spune că românii au luat de bun votul din Parlament legat de tratatul dintre România și SUA, neștiind care sunt dedesubturile. Istoricul argumentează că România nu trebuia să voteze nicio acordare de baze către americani. Tratatul dintre SUA și România prevede că românii sunt obligați să le ofere americanilor ce au nevoie. SUA trebuie doar să informeze despre intențiile sale. Stan susține că votul din Parlament a fost unul inutil, ținând cont de tratatul activ dintre cele două țări.