Valentin Stan: Tratatul României cu SUA prin articolul 4 ne spune clar că SUA nu trebuie să ceară ceva României, americanii doar ne informează

Andrei Rosz
18 mart. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA nu trebuie să ceară românilor nimic, tratatul dintre cele două țări asigurându-le orice au nevoie

Valentin Stan: S-au înregistrat 272 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 5 abțineri. Deci au venit americanii și cică ne-au cerut ceva. Și Nicușor Dan a convocat Parlamentul. Președintele informează Parlamentul. Nu se duce în Parlament să ceară Parlamentului o hotărâre…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum SUA nu trebuie să ceară românilor nimic, tratatul dintre cele două țări asigură orice ar avea nevoie americanii. Acesta a început prin a spune că românii au luat de bun votul din Parlament legat de tratatul dintre România și SUA, neștiind care sunt dedesubturile. Istoricul argumentează că România nu trebuia să voteze nicio acordare de baze către americani. Tratatul dintre SUA și România prevede că românii sunt obligați să le ofere americanilor ce au nevoie. SUA trebuie doar să informeze despre intențiile sale. Stan susține că votul din Parlament a fost unul inutil, ținând cont de tratatul activ dintre cele două țări.

Au venit niște băieți, în frunte cu Bolojan și Pauliuc, și au votat ei în Parlament, măi băiatule, că să-i lăsăm pe americani să nu știu, să vină și ei cu ceva pe aici pe la noi prin sat. Și, bineînțeles că mucii de la București, toți românii cinstiți din țara asta…. De unde să știe ei ce au moșmondit ăștia în Parlament? Dragul meu, ăsta este comunicatul AgerPress, că n-ai ce să faci altceva… Și ce spune aici? Că senatorii și deputații au votat scrisoarea din partea președintelui României privind încuviințarea către Parlamentul României în temeiul articolului patru. Ține minte asta cu articolul patru, alineatul doi din legea 291 din 2007, legea apărării naționale, republicată, cu modificări și completări. Băi, își bați joc de instituțiile astea care, altmiteri, sunt niște monstruozități în mâna unor tâmpiți. S-au înregistrat 272 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 5 abțineri. Deci au venit americanii și cică ne-au cerut ceva. Și Nicușor Dan a convocat Parlamentul. A venit Parlamentul, cum ți-a zis Pauliuc…. Bă, pe mine nu mă interesează ce contract avem cu americanii. Orice cer americanii în baza contractului, dacă cer ceva, noi le spunem pleacă de aici, că noi trebuie să decidem în Parlament. Ce ai făcut, mă? Și s-au dus în Parlament, unde au votat și pe urmă chermeză mare că suntem cu americanii. Pe bune? Cică au venit americanii, au cerut ceva și noi ne-am dus în Parlament. Parlament a zis bine, mă, dați-le și uite-așa s-a dat hotărârea Parlamentului de a ieșit boboc de atitudine. Deci ăsta e articolul patru. În baza acestui articol s-a întrunit Parlamentul să hotărască nimic despre nimic. Ce scrie aici? Intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea de către acestea, în scopul pregătirii sau desfășurării de operații militare. Ce zice aici? Potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale. Scrie așa? Da! Ia să vedem, se aprobă de către Președintele României, la propunerea primului-ministru, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ce face? Președintele informează Parlamentul. Nu se duce în Parlament să ceară Parlamentului o hotărâre, pentru că numai un tâmpit poate face așa ceva.

Recomandarea video

