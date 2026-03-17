De ce a dat Gigi Gonzalez America pe Europa. Cât muncește americanca în Valencia față de Chicago

Gigi Gonzalez s-a mutat din Chicago în Spania. Americanca a dat o carieră de antreprenor în SUA pe o viață de huzur în Spania. Gonzalez spune că în America lucra, în mod tradițional, 40 de ore pe săptămână ca propriul ei șef, conducând The First Gen Mentor. Acum, în Europa, muncește doar 16 ore pe săptămână, publică CNBC.

Gigi lucrează 16 ore pe săptămână și este semi-pensionată: „Primești o singură viață. Trăiește-o cum trebuie” este sfatul ei. În plus are o nouă regulă: Nu lucrează vinerea.

„Vinerea este ziua mea de comisioane”, spune Gonzalez, în vârstă de 36 de ani. „Atunci merg la dentist. Atunci îmi duc câinele la plimbare, sau îmi fac unghiile.” În restul săptămânii de lucru, Gonzalez își menține „programul încărcat”, lucrând de luni până joi între orele 14:00 și 18:00.

Gonzalez spune că lucra în SUA, în mod tradițional, 40 de ore pe săptămână ca propriul ei șef, conducând The First Gen Mentor, unde era educator financiar, creator de conținut și autoare. Apoi, Gonzalez s-a mutat din Chicago în Valencia, Spania, împreună cu soțul ei, în mai 2025. De atunci, cheltuielile ei personale au scăzut suficient pentru a face posibilă o săptămână de lucru de 16 ore.

Mutarea i-a transformat echilibrul dintre viața profesională și cea personală, finanțele și perspectivele asupra unui viitor pe termen lung în străinătate. Călătoria lui Gonzalez în străinătate a început în 2019. Într-o zi, discuta despre jobul ei în domeniul serviciilor financiare la o zi dedicată carierei la liceu și i-a sfătuit pe studenți să studieze în străinătate, dacă este posibil, lucru pe care a regretat că nu l-a făcut ea însăși.

După ce și-a repetat regretul în șapte prezentări diferite în acea zi, Gonzalez a decis că nu era prea târziu pentru ea să locuiască în străinătate ca adult. Ea spune că a petrecut următorii doi ani economisind aproximativ 20.000 de dolari cu scopul de a-și lua un an sabatic de la serviciu.

După câteva cercetări, ea și soțul ei și-au îndreptat atenția către Spania, unde Gonzalez poate solicita cetățenia după doi ani de rezidență datorită cetățeniei sale mexicane. (În prezent, deține dublă cetățenie în SUA și Mexic, unde s-au născut părinții ei.)

Cel mai bun sfat, pe patul de moarte

Gonzalez spune că atunci când le-a spus prietenilor și familiei despre planurile ei de a se muta în străinătate, mulți dintre ei nu și-au dat seama de cât timp plănuia acest lucru.