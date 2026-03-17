Ce se întâmplă dacă Trump invocă Articolul 5 pentru a forța participarea NATO la misiunea din Strâmtoarea Ormuz

18 mart. 2026, 00:09, Știri externe
Potrivit publicației poloneze Wiadomosci , președintele Donald Trump ar putea invoca Articolul 5 al NATO pentru a forța participarea tuturor aliaților la misiunea din Strâmtoarea Ormuz, aflată din 28 februarie 2026 sub blocada Iranului. 

Ce s-ar întâmpla dacă membrii alianței n-ar răspunde apelulului SUA? Ar constitui un precedent în care SUA nu vor interveni în ajutorarea țărilor membre NATO în cazul în care Federația Rusă va ataca Europa.  Trump a declarat într-o postare de pe Truth Social că NATO va avea un viitor foarte „sumbru”.

SUA au mai invocat articolul 5 după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 și o mare parte din aliații NATO au răspuns chemării prin participarea la operațiunile din cadrul războiului împotriva terorismului. În cazul războiului din Irak, Germania și Franța au refuzat să ia parte la operațiunile militare pentru răsturnarea regimului dictatorial al lui Saddam Hussein.

Multe state membre NATO au refuzat să ajute America în Iran, deși i-au cerut ajutorul în cazul Ucrainei

În cazul Iranului, mai toți liderii europeni au refuzat să ia parte în mod direct la Operațiunea Epic Fury pentru răsturnarea regimului  islamist, să permită lansarea de atacuri aeriene din bazele americane de pe teritoriul european sau să ofere sprijin în deblocarea Strâmtorii Ormuz, deși prețurile la petrol au crescut semnificativ.

Exceptând România, unde președintele Nicușor Dan a fost de acord să găzduiască aeronavele-cisternă ale  SUA, mai toate statele europene au refuzat să-l sprijine pe Trump.

  •  „Polonia nu își va trimite trupele în Iran. Avem și alte sarcini în cadrul NATO. Acest lucru se aplică forțelor noastre terestre, aeriene și navale”, a spus premierul Poloniei, Donald Tusk.
  • „Nu există nicio discuție despre participarea noastră. Nu o vom face ”, a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.
  • „NATO este o alianță defensivă, nu una intervenționistă”, a declarat prim-ministrul olandez Rob Jette.
  • „Franța nu va lua parte niciodată la operațiunile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz”, a spus Emmanuel Macron, președintele francez.
  • „Președintele Trump și-a exprimat dezacordul față de decizia noastră de a nu ne implica în atacurile inițiale, dar este de datoria mea să judec ce este în interesul național al Marii Britanii.”, a spus Keir Starmer, premierul Regatului Unit. 
  • „Poziția guvernului spaniol poate fi rezumată în patru cuvinte:  No a la guerra (NU RĂZBOIULUI)”, a fost refuzul premierului spaniol Pedro Sanchez. 
  • „Războiul este o intervenție la care Italia nu participă și la care nu intenționează să participe”, a spus prim-ministra italiană Giorgia Meloni. 

Un oficial UE pune condiții: SUA să ajute Ucraina

Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, a oferit sfaturi Europei în cadrul „Morning Briefing”-ului Pioneer: Europenii nu ar trebui să spună „nu”, ci „da, dar”.

„Dacă vrem să ne implicăm la cererea americanilor, atunci noi, europenii, ar trebui să ne așteptăm ca SUA să se implice din nou mai puternic și mai direct cu Ucraina – nu doar prin vânzări de arme”, susține Ischinger.

Potrivit acestuia, este și mai important ca europenii să ceară ca deciziile „privind Ucraina, Fâșia Gaza sau Iranul să fie convenite de comun acord pe viitor”.

Deminarea ar putea dura mult timp

Moritz Brake, ofițer de rezervă în marină și expert în securitate maritimă, a declarat pentru Pioneer că problema cu deminarea strâmtorii necesită echipament militar necesar (precum drone subacvatice ).

„Dacă ar fi comandate acum, ar dura trei săptămâni pentru a ajunge în Golful Persic – este prea mult timp”, a spus el.

Colonelul în retragere și expert militar Ralph Thiele, care crede că Germania și alte state membre NATO ar trebui să se implice de urgență,  spune:

„Bundeswehr a folosit deja cu succes astfel de aeronave în timpul misiunii Aspides din Marea Roșie și, mai recent, în Groenlanda. De asemenea, sunt potrivite pentru [patrularea] Strâmtorii Ormuz – parțial pentru că Iranul nu mai reprezintă o amenințare reală în spațiul aerian de acolo. În ceea ce privește navele de război mari , Germania are trei fregate din clasa Sachsen, al căror punct forte constă în apărarea împotriva dronelor.  Dacă Statele Unite și statele din Golf cred că le abandonăm în mod trădător, riscăm consecințe economice și de securitate dramatice.”

