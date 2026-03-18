Puțini sunt cei care știu că sinuciderile de la metrou pun în pericol viața a mii de călători. Ultimul caz șocant, în care un tânăr s-a aruncat în fața metroului la Piața Unirii 2, a pus o presiune uriașă pe cei care coordonează traficul, mai ales că la acea oră era un singur om în departamentul „Regulator circulație”. Practic, un singur angajat a fost nevoit să dirijeze 16 trenuri, în condiții de criză, cu linii în sistem pendulă, adică și pe contrasens. „La cea mai mică greșeală, trenurile se pot lovi între ele”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, Marian Artimon, șef sindicat Metrorex.

În cazurile de sinucidere de la metrou, în subteran se creează o criză foarte mare în ceea ce privește circulația trenurilor.

Cu cât scoaterea victimei de pe șină durează mai mult, cu atât criza se prelungește. Iar dacă astfel de tragedii se întâmplă la ore de vârf, siguranța călătorilor este pusă în pericol.

„Joia trecută, când la Unirii 2 s-a aruncat acel tânăr pe șine, în Regulator de circulație era un singur om. Mai mult de o oră, acest angajat s-a chinuit singur să dirijeze traficul. Este vorba de coordonarea a 16 garnituri, care circulă în sistem pendulă. Trebuie să comunici cu toate, să le ghidezi pe toate, să le comunici viteza de deplasare. Practic, presiunea este pe un singur om. La cea mai mică greșeală, se poate întâmpla o nenorocire. Poți să pui tren contra tren, adică să se lovească între ele”, a declarat pentru Gândul Marian Artimon, șef al sindicatului de la metrou.

La Metrorex ar fi lipsă de personal

Potrivit sindicalistului, această situație în care în „turnul de control” al metroului se afla un singur angajat ar fi generată de lipsa de personal.

„Nu mai avem oameni. Unii ies la pensie, unii pleacă la alte companii, alții mor. Eu atrag atenția de multă vreme cu privire la acest aspect. Metroul este în pericol din acest punct de vedere”, mai susține Marian Artimon.

Sistem anti-suicid la metrou, pe viitoarea secțiune M4

În ultima perioadă au loc tot mai des sinucideri la metrou. De mai mulți ani se vorbește despre montarea de porți și panouri anti-suicid la metroul bucureștean.

Viitoarea secțiune a Magistralei 4 va avea acest sistem.

„Pentru viitoarele peroane ale Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, este prevăzut sistem de protecție cu uși la peron de tipul “Half-Height PSD”, cu grad ridicat de integritate cu sistemul de siguranța traficului.

Eforturile Metrorex vizează asigurarea siguranței și confortului călătorilor. În acest context ne străduim să implementăm cele mai bune soluții”, spune directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un mesaj transmis Profit.ro.

În 2022, Metrorex a implementat un proiect-pilot în stația Berceni, unde există și în prezent o poartă anti-sinucidere.

