Warner Bros., care urmează să fie achiziționat de Paramount, a lansat un teaser la filmul „Dune: Part Three”. Va pune punct trilogiei lui Villeneuve

Regizat de Denis Villeneuve, filmul „Dune: Partea a treia”, bazat pe romanul „Dune Messiah” de Frank Herbert, va reprezenta concluzia epică a trilogiei care a debutat din 2021.

Warner Bros., care urmează să fie achiziționat de compania Paramount Skydane, condusă de David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison (prieten cu președintele Donald Trump), a lansat marți un teaser la mult așteptatul film de către fanii francizei SF.

Distribuția filmului „Dune: Part Three”

Din distribuție fac parte actorii Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson și Javier Bardem, Nakoa-Wolf Momoa și Ida Brooke.

Filmul se va lansa în cinematografe din 18 decembrie 2026, în aceeași zi cu producția epică Marvel Cinematic Universe de la Walt Disney, „Avengers: Doomsday”.

Achiziție record în această toamnă

Pe 27 februarie 2026, Paramount Skydance a confirmat acordul de achiziționare a întregii companii Warner Bros. Discovery pentru suma de 110 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată cel mai devreme pe 30 septembrie 2026.

Va fi cea mai mare tranzacție integral în numerar din istoria corporațiilor americane.

Recordul curent este deținut de Microsoft, care a achiziționat compania de jocuri video Activision Blizzard, printr-un acord în valoare de 67 de miliarde de dolari în 2023, precum și de Walt Disney care a achiziționat 21st Century Fox în 2019, la suma de 71 miliarde de dolari.

Povestea filmului, inspirată după romanul „Dune Messiah”

În povestea romanului „Dune Messiah” publicat în 1969 de Frank Herbert, Paul „Muad’Dib” Atreides domnește ca împărat timp de 12 ani după ce și-a acceptat rolul de Mesia al fremenilor. El a declanșat un „jihad” prin care a cucerit o mare parte a universului cunoscut și a ucis 61 de miliarde de oameni.

Însă, monarhia sa se confruntă cu tensiuni pentru că nu are un moștenitor. Orbit de la o explozie atomică, Paul dobândește abilitatea previziunii. Chani moare la nașterea gemenilor după ce este otrăvită cu contraceptive de prințesa Irulan. Cei doi descendenți sunt în pericol să fie uciși de Scytale, un maestru Tleilaxu.

