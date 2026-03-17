Războiul lui Trump împotriva mass-mediei liberale din SUA dă roade în epoca post-DEI: Jurnaliști concediați, audiență în scădere, achiziții blocate

17 mart. 2026, 22:52, Știri externe
Într-o postare de pe Truth Social, Donald Trump s-a lăudat cu succesele obținute în războiul cu media liberală pro-democrată de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial.

  • PBS și NPR au rămas fără finanțare;
  • Joy Reid a fost concediată de la MSNBC;
  • Stephen Colbert a plecat de la CBS;
  •  Lester Holt a plecat de la NBC;
  • Jim Acosta a plecat de la CNN;
  • John Dickerson a plecat de la CBS;
  • Chuck Todd a plecat de la NBC;
  • Terry Moran a plecat de la ABC;
  • Concediri masive la Washington Post;
  • Declinul audienței presei mainstream;
  • Un număr record de interviuri;
  • Salvarea platformei TikTok;
  • Walt Disney încetează practicile DEI;
  • CNN are conducere nouă (fără a mai menționa succesul Paramount de a achiziționa Warner Bros în cursa cu Netflix);
  • CBS are o conducere nouă pe placul lui Trump;
  • Creșterea popularizării Truth Social;
  • Libertate de exprimare pe X;
  • 15 milioane de dolari câștigați după un proces de defăimare intentat împotriva ABC News;
  • Primul președinte care s-a alăturat transmisiunii NFL;

Sunt doar câteva dintre realizările enumerate de președintele Trump în remodelarea mass-mediei din SUA.

Trump a enumerat și câteva titluri din presa liberală: Lumea lui Trump (Time), „Trump duce un război împotriva presei și îl câștigă” (The Guardian) și „Pitbull-ul mediatic al lui Trump este „scăpat de lesă”” (The Hollywood Reporter).

