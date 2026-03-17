Războiul lui Trump împotriva mass-mediei liberale din SUA dă roade în epoca post-DEI: Jurnaliști concediați, audiență în scădere, achiziții blocate

Într-o postare de pe Truth Social, Donald Trump s-a lăudat cu succesele obținute în războiul cu media liberală pro-democrată de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial.

PBS și NPR au rămas fără finanțare;

Joy Reid a fost concediată de la MSNBC;

Stephen Colbert a plecat de la CBS;

Lester Holt a plecat de la NBC;

Jim Acosta a plecat de la CNN;

John Dickerson a plecat de la CBS;

Chuck Todd a plecat de la NBC;

Terry Moran a plecat de la ABC;

Concediri masive la Washington Post;

Declinul audienței presei mainstream;

Un număr record de interviuri;

Salvarea platformei TikTok;

Walt Disney încetează practicile DEI;

CNN are conducere nouă (fără a mai menționa succesul Paramount de a achiziționa Warner Bros în cursa cu Netflix);

CBS are o conducere nouă pe placul lui Trump;

Creșterea popularizării Truth Social;

Libertate de exprimare pe X;

15 milioane de dolari câștigați după un proces de defăimare intentat împotriva ABC News;

Primul președinte care s-a alăturat transmisiunii NFL;

Sunt doar câteva dintre realizările enumerate de președintele Trump în remodelarea mass-mediei din SUA.

Trump a enumerat și câteva titluri din presa liberală: Lumea lui Trump (Time), „Trump duce un război împotriva presei și îl câștigă” (The Guardian) și „Pitbull-ul mediatic al lui Trump este „scăpat de lesă”” (The Hollywood Reporter).

Sursa Foto: Truth Social

Autorul recomandă: Totul până la părul lui Trump! Revista Time schimbă coperta după ce președintele SUA s-a supărat că i-a fost șters părul din fotografie