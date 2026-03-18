Valentin Stan: Diferența dintre dictatură și democrație este legea. Într-o dictatură, conducătorul reprezintă legea

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre diferența dintre dictatură și democrație.

Diferența între democrație și dictatură… Amândouă se reclamă de la popor și funcționează… Altminteri, constituția lui nea Nicu’ (n.r. Nicolae Ceaușescu) din 1965 era boboc. Era perfectă, era mai bună decât asta, dacă mă întrebi pe mine. Diferența este una singură. Stă într-un cuvânt. Legea! Cum spunea Buharin… Să fii atent, Buharin spune așa: Zice domnule, niște tot reproșează nou că cică bă la noi n-ar fi un sistem din ăsta pluri-partid. Adică cum bă, noi n-avem mai multe partide. Ăia în vest au mai multe partide și noi nu avem. Bă e o prostie o minciună ordinară. Avem o grămadă de partide. Sigur, diferența între noi și aia e că la noi sunt toate la pușcărie. Doar una conduce, înțelegi? Dar alt minteri cum să nu avem partide? Câte vreți. Deci diferența stă într-un singur cuvânt, se cheamă lege. Ai înțeles? Deci în dictatură voința poporului este mai importantă decât legea. De ce? Vine Hitler care este reprezentantul poporului. El este Fuhrerul. Fuhrerul e legea. Eu sunt legea. Fuhrerul organiza referendumuri. De ce crezi? Ca să întrebe poporul ce vrea? Nu! Ca să îi ofere posibilitatea poporului să fie de acord cu el.