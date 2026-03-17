Trafic feroviar temporar suspendat în Timiș. O locomotivă a unui tren de călători a deraiat pe traseul Holdea – Margina. Nu sunt victime

Locomotiva unui tren de călători pe ruta Holdea – Margina a deraiat marți, informează CFR. Incidentul a avut loc la ora 20:55, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara. Deraierea a provocat suspendarea temporară a traficului. Nu există răniți, conform comunicatului companiei feroviare.

”Trenul IR 1833, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe linie simplă neelectrificată, a înregistrat deraierea primului boghiu al locomotivei GM 920, pe sensul de mers. În tren se aflau 23 de călători”, a transmis, marţi seară, CFR.

Nici un rănit, comunică CFR

”Din punct de vedere tehnic, deraierea unui boghiu reprezintă ieşirea de pe şină a unui ansamblu de roţi al locomotivei, fără afectarea vagoanelor. În astfel de situaţii, sunt aplicate proceduri standard de siguranţă, care includ oprirea imediată a circulaţiei, verificarea infrastructurii şi intervenţia echipelor specializate pentru repunerea pe şină a materialului rulant”, au transmis oficislii CFR.

Circulaţia feroviară pe distanţa Holdea – Margina este temporar suspendată pentru desfăşurarea intervenţiilor operative şi a verificărilor tehnice, comunică compania.

”CFR S.A., împreună cu operatorul feroviar, acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Totodată, se verifică posibilitatea efectuării transbordului călătorilor”, mai arată compania.

CFR S.A. a transmis că sunt luate toate măsurile pentru buna gestionare a situației și că siguranţa circulaţiei feroviare este o prioritate.

Acțiunea este în desfășurare.