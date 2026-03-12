Prima pagină » Diverse » Cum poți să cumperi „Boxa exploratorului” de la Mega Image, de fapt. Rafturile sunt goale, dar există o soluție

12 mart. 2026, 14:24, Diverse
Toți părinții caută noua boxă de 35,50 de lei, care îi încântă pe cei mici.

Boxa Exploratorului este un dispozitiv educativ și interactiv, conceput pentru copii curioși care vor să învețe prin joacă.

Funcționează în două moduri – joc cu întrebări și traducere – și folosește stickere scanabile pentru a descoperi informații, cuvinte și expresii într-o altă limbă.

Fiecare sticker conține mai multe întrebări sau traduceri, iar fiecare întrebare are un singur răspuns corect.

Dispozitivul este ușor de utilizat, cu indicatoare luminoase care arată modul selectat și starea de încărcare. Se reîncarcă prin cablu USB-C (neinclus) și se oprește automat după 30 de secunde de inactivitate.

Ideal pentru învățare interactivă, explorare și dezvoltarea cunoștințelor într-un mod distractiv.

Produsul este disponibil în trei culori: albastru, verde și mov. Livrarea se va realiza în mod aleator, în funcție de stocul disponibil.

Puteți cumpăra online Boxa Exploratorului

Exact. Dacă nu găsiți în magazinele Mega Image Boxa Exploratorului, o puteți comanda de pe magazinul online Mega, cu livrare prin Glovo (rapidă, 20 minute) sau prin curier (într-un interval programat).

Sursa foto: Mega Image

