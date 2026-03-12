Cât a plătit o româncă pentru un singur ardei, în Kaufland. Când a văzut prețul, a crezut că este o eroare

Unei românce nu i-a venit să creadă când a așezat un singur ardei pe cântarul dintr-un magazin Kaufland. Prețul afișat pe ecran a uluit-o. Nici mai mult, nici mai puțin de 7,60 de lei pentru un singur exemplar. Și nu este vorba de o trufanda, primul ardei ieșit pe piață din serele românești în acest an, în condițiile iernii destul de grele și exploziei prețurilor la combustibili. Este vorba de un ardei copt pe vapor.

Postarea pe FB a româncei a creat un val de reacții ale compatrioților la fel de stupefiați. Printre altele, un comentator a avizat că, în unele piețe, acesta este prețul corect pentru un kilogram.

Recomandarea autorului: Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă