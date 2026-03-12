Prima pagină » Știri externe » Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu

Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu

12 mart. 2026, 17:22, Știri externe
Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu

Reacția Rusiei la decizia României de a permite Statelor Unite să utilizeze Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni în contextul războiului cu Iranul a fost una de condamnare fermă, iar Moscova a catalogat acest gest drept o mișcare de amenințare directă la adresa securității sale.

Această decizie face ca România să devină un punct strategic esențial, fapt care a atras reacții imediate din partea Rusiei. Baza de la Kogălniceanu este în prezent în plin proces de transformare pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa, depășind astfel baza Ramstein din Germania. Deși acest anunț a fost făcut acum mult timp, de atunci nu s-au făcut prea multe demersuri pentru a atinge acest scop.

Odată cu anunțul făcut de România privind permisiunea dată americanilor de a utiliza baza de pe litoral, pe ruși îi îngrijorează propria securitate mai mult decât soarta Iranului. Rusia consideră extinderea bazei de la Kogălniceanu și prezența militară americană sporită în România drept o „acțiune ostilă” care are ca scop încercuirea Rusiei de către NATO.

Rusia spune că Baza de la Kogălniceanu va fi folosită împotriva Rusiei

Experți apropiați Kremlinului au declarat că întărirea prezenței SUA în România sub pretextul conflictului cu Iranul este, de fapt, un pas spre consolidarea flancului estic împotriva Rusiei. Potrivit publicației TASS, care îl citează pe Alexander Stepanov, un expert de la Institutul de Drept și Securitate Națională al Academiei Prezidențiale Ruse, prin decizia de a le permite americanilor să folosească baza aeriană de la Kogălniceanu, România devine astfel un avanpost cheie al NATO în sud-estul Europei, cu un potențial de a desfășura practic toate tipurile de arme.

„Sub pretextul desfășurării unei operațiuni în Orientul Mijlociu și al continuării consolidării forțelor sale, SUA ar putea asigura simultan frontul ucrainean și formarea unei rezerve suplimentare în cazul unui scenariu care ar implica o escaladare suplimentară în regiunea de frontieră rusă”, a spus Stepanov pentru TASS.

Potrivit expertului rus, capacitățile aerodromurilor vor fi extinse, iar cele navale vor fi sporite. Prin urmare, România va deveni un avanpost cheie al NATO în sud-est, cu potențial de a desfășura practic toate tipurile de arme. Expertul nu exclude faptul că desfășurarea de forțe în România ar putea fi folosită și pentru evacuarea temporară a personalului din bazele americane din Orientul Mijlociu. „Există o probabilitate mare de a se lua măsuri pentru retragerea parțială a personalului militar din bazele din Orientul Mijlociu, având în vedere amenințările la adresa SUA. Prin urmare, România, având în vedere distanța sa de aproximativ trei mii de kilometri, ar putea fi considerată și ea o zonă de evacuare temporară.”

CSAT a aprobat miercuri cererea Statelor Unite de a desfășura temporar o parte a forțelor și echipamentelor militare americane în România. Prin urmare, americanii vor folosi Baza de la Kogălniceanu și Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, operațiunile fiind coordonate cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu. Nicușor Dan a dat asigurări că echipamentele desfășurate vor fi de natură defensivă.

Recomandările autorului:

Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc

Politico: Zelenski își ascute tonul. Pe măsură ce atenția se schimbă spre războiul din Iran, frustrarea președintelui ucrainean față de Occident iese la iveală

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
CONTROVERSĂ Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
16:58
Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
POLITICĂ Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
16:35
Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
ULTIMA ORĂ Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
15:34
Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
CONTROVERSĂ Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
15:17
Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat segmente neobișnuite de ADN care accelerează evoluția
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
18:03
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
APĂRARE Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
17:39
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe