Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu

Reacția Rusiei la decizia României de a permite Statelor Unite să utilizeze Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni în contextul războiului cu Iranul a fost una de condamnare fermă, iar Moscova a catalogat acest gest drept o mișcare de amenințare directă la adresa securității sale.

Această decizie face ca România să devină un punct strategic esențial, fapt care a atras reacții imediate din partea Rusiei. Baza de la Kogălniceanu este în prezent în plin proces de transformare pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa, depășind astfel baza Ramstein din Germania. Deși acest anunț a fost făcut acum mult timp, de atunci nu s-au făcut prea multe demersuri pentru a atinge acest scop.

Odată cu anunțul făcut de România privind permisiunea dată americanilor de a utiliza baza de pe litoral, pe ruși îi îngrijorează propria securitate mai mult decât soarta Iranului. Rusia consideră extinderea bazei de la Kogălniceanu și prezența militară americană sporită în România drept o „acțiune ostilă” care are ca scop încercuirea Rusiei de către NATO.

Rusia spune că Baza de la Kogălniceanu va fi folosită împotriva Rusiei

Experți apropiați Kremlinului au declarat că întărirea prezenței SUA în România sub pretextul conflictului cu Iranul este, de fapt, un pas spre consolidarea flancului estic împotriva Rusiei. Potrivit publicației TASS, care îl citează pe Alexander Stepanov, un expert de la Institutul de Drept și Securitate Națională al Academiei Prezidențiale Ruse, prin decizia de a le permite americanilor să folosească baza aeriană de la Kogălniceanu, România devine astfel un avanpost cheie al NATO în sud-estul Europei, cu un potențial de a desfășura practic toate tipurile de arme.

„Sub pretextul desfășurării unei operațiuni în Orientul Mijlociu și al continuării consolidării forțelor sale, SUA ar putea asigura simultan frontul ucrainean și formarea unei rezerve suplimentare în cazul unui scenariu care ar implica o escaladare suplimentară în regiunea de frontieră rusă”, a spus Stepanov pentru TASS.

Potrivit expertului rus, capacitățile aerodromurilor vor fi extinse, iar cele navale vor fi sporite. Prin urmare, România va deveni un avanpost cheie al NATO în sud-est, cu potențial de a desfășura practic toate tipurile de arme. Expertul nu exclude faptul că desfășurarea de forțe în România ar putea fi folosită și pentru evacuarea temporară a personalului din bazele americane din Orientul Mijlociu. „Există o probabilitate mare de a se lua măsuri pentru retragerea parțială a personalului militar din bazele din Orientul Mijlociu, având în vedere amenințările la adresa SUA. Prin urmare, România, având în vedere distanța sa de aproximativ trei mii de kilometri, ar putea fi considerată și ea o zonă de evacuare temporară.”

CSAT a aprobat miercuri cererea Statelor Unite de a desfășura temporar o parte a forțelor și echipamentelor militare americane în România. Prin urmare, americanii vor folosi Baza de la Kogălniceanu și Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, operațiunile fiind coordonate cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu. Nicușor Dan a dat asigurări că echipamentele desfășurate vor fi de natură defensivă.

