Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui.

Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image

Cașcavalul feliat de la Mega Image, pe bază de ulei de cocos, conține apă, amidon modificat, ulei de cocos (23%), sare de mare, extract de merișor, arome, corector de aciditate (acid citric), extract de măsline, colorant (beta-caroten), vitamina B12.

Nu are în compoziție lactate, soia, gluten, lactoză, nuci, conservanți artificiali, fiind de post.

Este ambalat în atmosferă protectoare și trebuie consumat în maximum 7 zile de la deschidere. Temperatura de depozitare este +2 – +8 grade Celsius.

Sursa foto: Gândul

