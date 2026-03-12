Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: „Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi, că documentul semnat cu preşedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema educaţiei va permite românilor din Ucraina să-şi continue educaţia în limba maternă în localităţile lor, în ciuda comasării de şcoli care este în derulare în ţara aflată în război. La rândul său, Zelenski a anunţat că, în Ucraina, se va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august.

„În primul rând, documentul semnat azi, aşa cum am spus, duce nivelul de protecţie al minorităţilor la strandardele stabilite de organismele internaţionale, Consiliul Europei. Dacă vorbim de educaţie, pentru că ăsta a fost subiectul, Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli, şi, din perspectva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să-şi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă”, a declarat Nicuşor Dan în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski.

Potrivit preşedintelui, „este un exemplu de cum aceste garanţii oferite minorităţilor funcţionează”.

El a adăugat că, în ceea ce priveşte biserica, se reasigură posibilitatea de a participa la serviciu religios în limba maternă.

Anterior, Nicuşor Dan a precizat că a discutat cu Zelenski, între altele, despre minoritatea românească din Ucraina.

„Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţilor stabilite prin carte international”, a spus președintele.

Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române

La rândul său, Zelenski i-a mulţumit lui Nicuşor Dan pentru respectul de care cetăţenii ucraineni se bucură în România.

„Mulţumesc pentru respectul pe care România îl manifestă pentru cetăţenii noştri care se află aici. Am discutat despre dezvoltarea umanitară şi culturală între popoarele noastre. Am semnat un decret privind stabilirea Zilei Limbii Române pe 31 august în fiecare an. În România, există Ziua Limbii Ucrainene pe 9 noiembrie. Am vorbit şi despre problemele din Educaţie, pentru românii din Ucraina şi ucrainenii din România”, a afirmat liderul de la Kiev.

