Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Retail » Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image

Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image

12 mart. 2026, 07:19, Retail
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image

Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image.

Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image

Ofertă fabuloasă la Mega Image. Berea Ursus, 40% reducere.

Este valabil pentru produsele marca Ursus, respectiv Ursus Cooler, Ursus Premium și Ursus fără alcool.

Important de știut este că reducerea uriașă este valabilă doar cu deja binecunoscutul card Connect verde.

Reducerea este valabilă cu excepția articolelor care sunt în alte promoții.

Reducerea de preț se aplică la casa de marcat. Pentru produsele prezentate promoția se aplică la achiziția oricăror două produse identice. Produsele nu sunt împachetate împreună, se iau de către client de la raft. Produsele prezentate au prețurile promoționale valabile în perioada 12.03-18.03.2026 în limita stocurilor disponibile din fiecare magazin.

Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România.

Mărcile din portofoliul Ursus Breweries sunt: Ursus, Timișoreana, Ciucaș, Kozel, Azuga, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell și Asahi Super Dry.

Compania deține fabrici de bere în Brașov, Buzău, Timișoara, și o mini-facilitate de producție în Cluj-Napoca.

Ursus Breweries are o capacitate totală de peste 6,8 milioane hectolitri și peste 1.600 angajați, potrivit wikipedia.ro.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Reguli noi pe aeroporturile din București! Ce trebuie să știe pasagerii?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
07:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
06:30
Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
06:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
06:00
Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
EVENIMENT Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment
06:00
Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment
EXCLUSIV Prețul carburanților, între speculă și război. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul în acest weekend. Expert în energie: E vina statului că nu-i poate identifica pe comercianții care scumpesc
05:00
Prețul carburanților, între speculă și război. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul în acest weekend. Expert în energie: E vina statului că nu-i poate identifica pe comercianții care scumpesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe