Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image.

Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image

Ofertă fabuloasă la Mega Image. Berea Ursus, 40% reducere.

Este valabil pentru produsele marca Ursus, respectiv Ursus Cooler, Ursus Premium și Ursus fără alcool.

Important de știut este că reducerea uriașă este valabilă doar cu deja binecunoscutul card Connect verde.

Reducerea este valabilă cu excepția articolelor care sunt în alte promoții.

Reducerea de preț se aplică la casa de marcat. Pentru produsele prezentate promoția se aplică la achiziția oricăror două produse identice. Produsele nu sunt împachetate împreună, se iau de către client de la raft. Produsele prezentate au prețurile promoționale valabile în perioada 12.03-18.03.2026 în limita stocurilor disponibile din fiecare magazin.

Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România.

Mărcile din portofoliul Ursus Breweries sunt: Ursus, Timișoreana, Ciucaș, Kozel, Azuga, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell și Asahi Super Dry.

Compania deține fabrici de bere în Brașov, Buzău, Timișoara, și o mini-facilitate de producție în Cluj-Napoca.

Ursus Breweries are o capacitate totală de peste 6,8 milioane hectolitri și peste 1.600 angajați, potrivit wikipedia.ro.

Autorul recomandă: