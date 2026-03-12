Prima pagină » Actualitate » Tragedie la metrou Piața Unirii 2. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a aruncat în fața trenului

Tragedie la metrou Piața Unirii 2. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a aruncat în fața trenului

12 mart. 2026, 17:08, Actualitate
Tragedie la metrou Piața Unirii 2. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a aruncat în fața trenului

Un tragic incident a avut loc, joi, la stația de metrou Piața Unirii 2. un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a aruncat în fața trenului. Pompierii au intervenit penru extragerea victimei, însă, din păcate, aceasta era deja decedată.

Un tânăr de 22 de ani a decedat după ce s-a aruncat în fața trenului

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU B-IF), echipajele au intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. Dupa deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată.

Pentru gestionarea situației, la intervenție au participat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD.

„Astăzi, 12 martie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 15.30, despre un incident, în care o persoană s-ar fi precipitat pe calea de rulare a trenului, când acesta intra în stația Piața Unirii 2.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, un tânăr în vârstă de 22 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză.

Activitățile sunt în desfășurare, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, se arată în comunicatul DGPMB.

Circulația metrourilor în apropierea stației se desfășoară cu dificultate.

Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic"
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
„Atitudini cu Adina Aghelescu" începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură"
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit"
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”

