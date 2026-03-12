Prima pagină » Știri externe » Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“

Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani" când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani"

12 mart. 2026, 16:58, Știri externe
În timp ce noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, anunța, în prima sa declarație, că Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai critice și strategice rute maritime pentru transportul global de petrol, va rămâne închisă, Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. Potrivit Forbes, pentru scurt timp, prețul petrolului Brent a atins din nou 100 de dolari, joi dimineață, înainte de a scădea la aproximativ 99 de dolari pe baril.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că, atunci când prețul petrolului crește, câștigăm foarte mulți bani.“, a transmis președintele american pe contul său de Truth Social.

El a afirmat însă că obiectivul său principal rămâne împiedicarea Iranului să construiască arme nucleare.

„DAR, pentru mine, în calitate de președinte, este mult mai important și mai interesant să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dețină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, întreaga lume. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta!“, a transmis Trump.

Tensiunile au cuprins Orientul Mijlociu după ce Israelul și SUA au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, ucigând până în prezent peste 1.300 de victime, printre care Ali Khamenei, fostul lider suprem al țării, și peste 150 de eleve al unei școli. Peste 10.000 de persoane au fost rănite în atacurile israeliene și americane.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete îndreptate împotriva Israelului, Iordaniei, Irakului și mai multor țări din Golf care găzduiesc baze militare americane. În declarația sa de joi, succesorul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a transmis că toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat, deoarece vor continua să fie atacate.

Sondajele de opinie publică arată o îngrijorare crescândă în rândul americanilor cu privire la prețurile combustibilului. Un sondaj Reuters/Ipsos, publicat luni, a relevat că 67% dintre respondenți anticipează o creștere a prețurilor la benzină în următorul an, în timp ce doar 11% au spus că acestea se vor îmbunătăți și 12% au spus că vor rămâne la același nivel.

Secretarul pentru energie Chris Wright a recunoscut, într-un interviu acordat joi CNN, că americanii vor resimți probabil „suferințe pe termen scurt” din cauza costurilor energiei.

„Noi neutralizăm capacitatea Iranului de a amenința trupele americane din zonă, aliații săi, vecinii săi și piețele globale de energie. Așadar, da, trebuie să trecem prin suferințe pe termen scurt pentru a rezolva o problemă pe termen lung”, a declarat Wright.

