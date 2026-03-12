Prima pagină » Actualitate » Cristina Chiriac primește aviz negativ la CSM, pentru funcția de Procuror General. Procedura trebuie reluată de ministrul Justiției

12 mart. 2026, 16:45, Actualitate
Secția pentru procurori ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a decis să o respingă pe Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, pentru funcția de Procuror General al României, după prestația din audiere. Decizia a fost luată după audierea candidatei, votul fiind 5 la 1 împotriva acesteia, scrie Mediafax.

În aceeași ședință au fost analizate și alte candidaturi pentru funcții de conducere din Ministerul Public. Șeful DNA, Marius Voineag, a obținut tot un vot indecis de 3-3 în Secția pentru Procurori a CSM, ca și actualul procuror general al României, Alex Florența, ceea ce înseamnă că Secția este obligată ca în ședințele următoare să reia votul până la clarificarea pozitiv/ negativ.

După respingerea lui Chiriac pentru șefia Parchetului General (cu 5-1) și Gill Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT (cu 5 la 1), ministrul Justiției, Radu Marinescu, este obligat de lege să reia o parte din procedură în cazul celor doi.

CSM l-a avizat în unanimitate pe Codrin Miron

Legea prevede că, după un astfel de aviz, ministerul este obligat să organizeze din nou un interviu cu candidatul respins și să discute punctual aspectele critice menționate de Secția pentru Procurori din CSM.

În urma interviului, Radul Marinescu poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere a respectivului candidat, și să trimită toate documentele relevante, sau poate retrage de tot propunerea, urmând să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii.

Singurul nominalizat pe care secția pentru procurori a CSM l-a avizat în unanimitate a fost Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.

