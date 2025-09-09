Tom Cruise are 63 de ani, dar arată la fel ca la 23 de ani. De fapt, arată mult mai bine și decât tinerii de 23 de ani din generația Z, care îmbătrânesc prematur de la obezitate, sedentarism și poluarea urbană.

Însă, pentru a fi în formă și pentru a efectua cascadorii cu motociclete, urcări pe zgârie-nori și sărituri din avioane, actorul din seria filmelor „Mission: Impossible” are o disciplină de fier: 1.200 de calorii pe zi, 15 gustări și sală de la 5:30 dimineața.

Nu trebuie avere mare, ci doar voință și ambiție

Fără îndoială că la averea sa de 600 de milioane de dolari, dar și datorită moștenirii ADN, actorul arată mai bine la 63 de ani decât 90% din populația masculină a planetei. Însă, necesită și multă voință și ambiție pentru a urma o dietă strictă, combinată cu un program de antrenamente demn de un atlet olimpic.

Mănâncă de 2 ori mai puțin decât un bărbat obișnuit (cantitatea de hrană recomandată de medici este 2.500 de calorii pentru un bărbat adult). Tom Cruise consumă doar 1.200 de calorii zilnice pentru a rămâne suplu și plin de energie, având o înălțime de 170 cm și o greutate de 80 de kilograme, potrivit Daily Mail.

Cum începe o zi din viața actorului Tom Cruise

Ce consumă pentru a combate efectele îmbătrânirii și stresul oxidativ? Micul său dejun conține ouă, cârnați, pâine prăjită și cafea, plus multe alte lichide. De la ora 5:30 este deja în sala de sport să se antreneze. Efectuează exerciții de gimnastică, sesiuni cardio intense și alte antrenamente de rezistență pentru a-și menține agilitatea și forța necesară cascadoriilor extreme.

Alimente cu antioxidanți: legume și fructe, în special afinele, broccoli, spanacul, sfecla roșie și roșie, cu proprietăți antiinflamatorii. La mese, actorul folosește ingrediente precum uleiul de măsline și ghimbir când consumă pește, legume proaspete și alte preparate făcute la grătar.

Alimentele evitate de actor

El evită alimentele grase, procesate, chipsurile, dulciurile și alcoolul. Mai consumă cereale integrale și cartofi. Ocazional, mănâncă popcorn simplu, fără unt sau sare în exces. Pentru a nu fi cuprins de anxietate pe durata cascadoriilor, actorul mănâncă fructe înainte. Actorul a dezvăluit că lucrează șapte zile pe săptămână, pe platourile de filmare și sălile de montaj. El mai are patru proiecte în curs de pregătire.

„Privesc corpul ca pe o mașină, trebuie să am grijă de el. Pentru mine, e ca și cum m-aș spăla pe dinți. Știți cum e – te gândești: „Chiar trebuie?” – dar durează doar un minut. Așa trebuie să-mi antrenez corpul”, a spus Tom Cruise, potrivit Men’s Health.

Antrenamentele practicate

Și pentru a-și menține „motorul” în funcțiune, rutina zilnică a actorului presupune mult antrenament fizic. Tom Cruise crede că alternarea regulată între exerciții cardio și antrenamente de forță, împreună cu activități precum scrima sau escalada, menține corpul flexibil, echilibrat și motivat. Practică tracțiunile cu un braț, kayaking, scrimă, mersul pe bandă, ridică greutăți, face escale,alergare și drumeții , se antrenează în natură și explorează peșterile.

A efectut și exerciții de respirație la un nivel extrem pentru rolul în filmul „Mission: Impossible – Dead Reckoning”, stând pe aripa unui avion aflat în zbor.

„Vântul te lovește atât de tare încât nu poți respira. A trebuit să învăț cum să respir chiar pe aripă”, a recunoscut starul de la Hollywood.

