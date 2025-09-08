Prima pagină » Actualitate » Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii

08 sept. 2025, 14:27, Actualitate
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii

Luni, 8 septembrie 2025, se dă startul unui nou an școlar în România, iar odată cu emoțiile începutului apare și o întrebare tot mai prezentă pe buzele multora: poate fi inteligența artificială un sprijin real în învățare pentru copii? Unii părinți se tem că IA reprezintă un risc, acela de a-i transforma pe cei mici în elevi pasivi care așteaptă soluții gata făcute.

Experții în educație atrag atenția asupra acestui lucru: tehnologia devine cu adevărat utilă doar atunci când sprijină înțelegerea și formarea gândirii critice.

Unde poate aduce IA-ul valoare reală

Dacă este folosită exclusiv pentru a furniza direct răspunsurile dorite, atunci nu ajută deloc.

Specialiștii de la Harvard Graduate School of Education recomandă elevilor să privească aceste instrumente ca pe niște antrenori, scrie playtech.ro. Asta înseamnă să le folosească pentru explicații pas cu pas, pentru exemple cu dificultate crescătoare și pentru feedback, verificând permanent răspunsurile în manuale și notițele de la școală.

La redactarea unui răspuns pentru un exercițiu, responsabilitatea cade pe elev: inteligența artificială contribuie la structurarea ideilor și la corectarea textului, dar elevul trebuie să dea o formulare finală, într-o notă personală.

Platformele educaționale internaționale, precum Edutopia, subliniază că IA-ul este eficientă atunci când sprijină:

  • planificarea proiectelor;
  • clarificarea conceptelor;
  • exersarea prin întrebări calibrate;
  • reflecția de final (ce am înțeles și ce mai am de repetat).

La clasele unde se pune accent pe proiecte, inteligența artificială poate ușura definirea temei, structurarea etapelor și chiar realizarea unor rubrici de evaluare. În felul acesta, elevii au mai mult timp pentru partea creativă și pentru gândirea critică.

10 unelte de IA care ajută elevii

Iată care sunt cele mai bune 10 unelte de IA care ajută elevii:

  1. ChatGPT  – util pentru brainstorming, planuri de lucru și explicații adaptate nivelului de studiu;
  2. Perplexity – reprezintă o opțiune pentru documentare rapidă, cu surse verificate; atenție: consultați sursele originale de informații, nu doar rezumatele primite!;
  3. Khan Academy (Khanmigo) – este un tutore virtual pentru matematică, științe și redactare, concentrat pe proces, nu doar pe rezultate;
  4. Wolfram Alpha – redă calcule, grafice și explicații pas cu pas, mai ales pentru matematică și fizică;
  5. Photomath / Microsoft Math Solver – un „tool” care recunoaște probleme din imagini și oferă rezolvări explicate;
  6. Desmos – redă vizualizări grafice pentru funcții matematice, excelente pentru înțelegerea fenomenelor;
  7. Quizlet (Learn/Test, Q-Chat) – foarte bun în generare de fișe și exerciții personalizate pe baza lecțiilor proprii;
  8. Notion AI – planifică proiecte, organizează sarcini pe materii și structurează eseurile;
  9. Grammarly – este pentru corecții de stil și gramatică, mai ales la scrisul în limbi străine;
  10. Duolingo (sau alte aplicații similare) – oferă exerciții zilnice pentru limbi străine, cu feedback pe pronunție.

Elevii și părinții sunt sfătuiți să respecte câteva reguli esențiale atunci când folosesc IA. În primul rând, transparența este foarte importantă, iar asta înseamnă să menționați întotdeauna când și cum a fost folosită inteligența artificială. De asemenea, atenție la verificarea datelor primite: comparați informațiile oferite de IA cu cele din manuale și alte surse de încredere!

Pentru cadrele didactice, provocarea este să integreze instrumentele de inteligență artificială astfel încât elevii să gândească mai mult, nu mai puțin.

IA-ul poate genera ipoteze de lucru, pentru a reduce sarcinile logistice, oferind timp profesorilor să se concentreze pe mentorat și pe dezvoltarea competențelor critice.

În concluzie, inteligența artificială poate fi un aliat valoros al învățării, cu condiția să fie folosită responsabil.

