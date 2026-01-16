Cum se aerisește locuinţa, pe timp de iarnă. Greşeala făcută de mulți oameni, prin care se pierde căldura din casă

Aerisirea locuinței, pe timp de iarnă, reprezintă un obicei esențial pentru sănătate, confort și eficiență energetică. Astfel, cu aerisiri scurte și câteva măsuri simple de îmbunătățire a calității aerului, casa poate rămâne caldă, plăcută și sigură, chiar și în cele mai reci luni ale anului.

Pe timpul iernii, petrecem mai mult timp în spații închise, bine izolate, unde aerul circulă mai greu și, în lipsa aerisirii, aerul din interior se încarcă rapid cu dioxid de carbon, vapori de apă și substanțe poluante provenite din activități obișnuite precum gătitul, dușurile fierbinți, uscarea hainelor sau chiar respirația.

Umiditatea este unul dintre cele mai mari riscuri ale locuințelor închise ermetic iarna, notează csid.ro. Astfel, chiar dacă temperaturile de afară sunt scăzute, aerul din interior poate deveni excesiv de umed.

Iar fără aerisire, vaporii de apă se depun sub formă de condens pe ferestre și pe suprafețele reci, favorizând apariția mucegaiului și degradarea finisajelor. Iar, în timp, aceste probleme nu afectează doar aspectul casei, ci și sănătatea locatarilor.

Așadar, aerisirea regulată contribuie la menținerea unui nivel optim de oxigen și la reducerea concentrației de dioxid de carbon, responsabil pentru stările de oboseală, somnolență, dificultăți de concentrare sau dureri de cap.

Mai mult, un aer mai proaspăt și mai uscat se încălzește mai eficient, astfel că temperatura din locuință poate fi percepută ca fiind mai confortabilă, chiar fără a crește setările termostatului de la centrala de apartament.

Cum aerisești corect o locuință iarna, fără să pierzi căldură

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în sezonul rece este aerisirea prelungită, cu ferestrele lăsate întredeschise. Acest obicei duce la răcirea treptată a pereților și la pierderi reale de căldură, deși poate părea o soluție practică.

Specialiștii recomandă, de fapt, aerisirea scurtă și intensă. Adică, ferestrele ar trebui deschise complet timp de 5–10 minute, de două sau trei ori pe zi.

Ideal ar fi să se creeze un curent de aer, prin deschiderea ferestrelor aflate pe părți opuse ale locuinței. Astfel, aerul viciat este evacuat rapid, iar aerul proaspăt intră eficient, fără ca structura casei – pereții, podelele sau mobilierul – să apuce să se răcească.

În locuințele unde aerisirea se poate face doar printr-un singur geam, acesta trebuie deschis larg pentru câteva minute, nu rabatat pe termen lung.

În timpul aerisirii, este important ca sursele de încălzire să fie oprite pentru a evita consumul inutil de energie.

După închiderea ferestrelor, temperatura revine rapid la nivelul dorit, tocmai pentru că masa termică a locuinței a rămas caldă.

Măsuri simple pentru un aer mai curat în casă

Aerisirea zilnică este esențială, dar nu suficientă în toate situațiile. Pe timp de iarnă, calitatea aerului din interior este influențată și de sursele de poluare din casă.

De exemplu, gătitul fără hotă pornită, folosirea excesivă a lumânărilor parfumate sau a produselor de curățenie agresive pot încărca aerul cu substanțe nocive.

Nivelul optim de umiditate într-o locuință se situează între 40% și 60%. Dacă aerul este prea umed, un dezumidificator poate preveni apariția condensului și a mucegaiului.

În schimb, în cazul locuințelor puternic încălzite, aerul poate deveni prea uscat, iar un umidificator folosit cu moderație poate îmbunătăți confortul respirator.

În completare, purificatoarele de aer pot reduce praful, alergenii și particulele fine, mai ales în zonele urbane aglomerate.

