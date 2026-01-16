Prima pagină » Diverse » Cum se aerisește locuinţa, pe timp de iarnă. Greşeala făcută de mulți oameni, prin care se pierde căldura din casă

Cum se aerisește locuinţa, pe timp de iarnă. Greşeala făcută de mulți oameni, prin care se pierde căldura din casă

16 ian. 2026, 21:01, Diverse
Cum se aerisește locuinţa, pe timp de iarnă. Greşeala făcută de mulți oameni, prin care se pierde căldura din casă
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Aerisirea locuinței, pe timp de iarnă, reprezintă un obicei esențial pentru sănătate, confort și eficiență energetică. Astfel, cu aerisiri scurte și câteva măsuri simple de îmbunătățire a calității aerului, casa poate rămâne caldă, plăcută și sigură, chiar și în cele mai reci luni ale anului.

Pe timpul iernii, petrecem mai mult timp în spații închise, bine izolate, unde aerul circulă mai greu și, în lipsa aerisirii, aerul din interior se încarcă rapid cu dioxid de carbon, vapori de apă și substanțe poluante provenite din activități obișnuite precum gătitul, dușurile fierbinți, uscarea hainelor sau chiar respirația.

Umiditatea este unul dintre cele mai mari riscuri ale locuințelor închise ermetic iarna, notează csid.ro. Astfel, chiar dacă temperaturile de afară sunt scăzute, aerul din interior poate deveni excesiv de umed.

Iar fără aerisire, vaporii de apă se depun sub formă de condens pe ferestre și pe suprafețele reci, favorizând apariția mucegaiului și degradarea finisajelor. Iar, în timp, aceste probleme nu afectează doar aspectul casei, ci și sănătatea locatarilor.

Așadar, aerisirea regulată contribuie la menținerea unui nivel optim de oxigen și la reducerea concentrației de dioxid de carbon, responsabil pentru stările de oboseală, somnolență, dificultăți de concentrare sau dureri de cap.

Mai mult, un aer mai proaspăt și mai uscat se încălzește mai eficient, astfel că temperatura din locuință poate fi percepută ca fiind mai confortabilă, chiar fără a crește setările termostatului de la centrala de apartament.

Cum aerisești corect o locuință iarna, fără să pierzi căldură

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în sezonul rece este aerisirea prelungită, cu ferestrele lăsate întredeschise. Acest obicei duce la răcirea treptată a pereților și la pierderi reale de căldură, deși poate părea o soluție practică.

Specialiștii recomandă, de fapt, aerisirea scurtă și intensă. Adică, ferestrele ar trebui deschise complet timp de 5–10 minute, de două sau trei ori pe zi.

Ideal ar fi să se creeze un curent de aer, prin deschiderea ferestrelor aflate pe părți opuse ale locuinței. Astfel, aerul viciat este evacuat rapid, iar aerul proaspăt intră eficient, fără ca structura casei – pereții, podelele sau mobilierul – să apuce să se răcească.

În locuințele unde aerisirea se poate face doar printr-un singur geam, acesta trebuie deschis larg pentru câteva minute, nu rabatat pe termen lung.

În timpul aerisirii, este important ca sursele de încălzire să fie oprite pentru a evita consumul inutil de energie.

După închiderea ferestrelor, temperatura revine rapid la nivelul dorit, tocmai pentru că masa termică a locuinței a rămas caldă.

Măsuri simple pentru un aer mai curat în casă

Aerisirea zilnică este esențială, dar nu suficientă în toate situațiile. Pe timp de iarnă, calitatea aerului din interior este influențată și de sursele de poluare din casă.

De exemplu, gătitul fără hotă pornită, folosirea excesivă a lumânărilor parfumate sau a produselor de curățenie agresive pot încărca aerul cu substanțe nocive.

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

Nivelul optim de umiditate într-o locuință se situează între 40% și 60%. Dacă aerul este prea umed, un dezumidificator poate preveni apariția condensului și a mucegaiului.

În schimb, în cazul locuințelor puternic încălzite, aerul poate deveni prea uscat, iar un umidificator folosit cu moderație poate îmbunătăți confortul respirator.

În completare, purificatoarele de aer pot reduce praful, alergenii și particulele fine, mai ales în zonele urbane aglomerate.

Autorul mai recomandă:

Când se aerisește casa pe timp de iarnă. Mulți români fac această greșeală

Radonul, a doua cauză a cancerului de plămâni. Românii, expuși la gaz în funcție de zona unde locuiesc. Trebuie să aerisim locuința la fiecare 3 ore

Instalatorii ne spun cum să ne micșorăm factura la încălzire. Zece PONTURI pentru locatari

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
DEZVĂLUIRI Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
20:16
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
NEWS ALERT „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
20:14
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
SANCȚIUNI Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
20:03
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate

Cele mai noi

Trimite acest link pe