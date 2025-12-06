Prima pagină » Actualitate » Când se aerisește casa pe timp de iarnă. Mulți români fac această greșeală

Când se aerisește casa pe timp de iarnă. Mulți români fac această greșeală

06 dec. 2025, 12:48, Actualitate
Când se aerisește casa pe timp de iarnă. Mulți români fac această greșeală
Când se aerisește casa pe timp de iarnă / foto caracter ilustrativ, sursa: Envato

Sănătatea noastră, dar și confortul casei depind în bună măsură, pe timp de iarnă, de calitatea aerului din interior. Totuși, puțini români știu care este momentul optim pentru a aerisi casa, iar unii chiar fac o greșeală importantă.

Aerisirea între orele 8 și 10 dimineața, când afară este frig puternic, nu-i recomandată, spun specialiștii.

De ce nu se aerisește casa dimineața

Există și o explicație pentru care o casă nu se aerisește dimineața, în zilele cu ger năprasnic. Oricât de surprinzătoare ar părea, această recomandare se bazează pe mai mulți factori, cum ar fi temperatura exterioară, dar și calitatea aerului.

Astfel, între 8 și 10 dimineața există cel mai ridicat nivel de poluare a aerului, mai ales în zonele urbane, motiv pentru care nu se recomandă aerisirea la aceste ore.

Deschiderea ferestrelor în acest interval expune locuința la un aer exterior mai poluat, conform unui articol publicat de cotidianul sârb Blic.

În plus, primele ore ale dimineții sunt și cele mai reci iarna, spun meteorologii. Iar o aerisire în acest interval de timp bagă aer foarte rece în casă, scăzând rapid temperatura din interior. În felul acesta, centrala de interior este forțată să lucreze mai intens pentru a restabili confortul termic.

Când este bine să aerisim casa iarna

Ca să obținem un echilibru între aer curat și păstrarea căldurii, recomandarea este să se aerisiască în jurul prânzului, undeva în intervalul 12 – 14. În această perioadă temperaturile exterioare sunt puțin mai ridicate, iar nivelul de poluare este mai scăzut.

O aerisire scurtă dar eficientă de 5-10 minute este suficientă pentru a împrospăta aerul fără o pierdere semnificativă de căldură.

Sfaturi pentru o aerisire scurtă și intensă a locuinței:

  • deschideți ferestrele larg pentru 5-10 minute pentru a crea un curent care reîmprospătează rapid aerul, fără a răci pereții și mobilierul
  • prioritizați camerele cu umiditate mai mare, precum bucătăria și baia, dar și dormitoarele, mai ales după somnul de noapte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum faci caloriferele să încălzească la fel ca-n prima zi. Așa devin mult mai eficiente chiar dacă sunt vechi

Echilibrul ideal între confort și economie. Temperatura optimă în locuință

