Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura

Pe timpul sezonului rece, aerisirea locuinţei rămâne esențială pentru sănătate — dar mulţi se tem că deschiderea geamurilor atrage pierderi mari de căldură. Specialiştii în calitatea aerului interior atrag atenția că o aerisire scurtă şi controlată poate menține aerul curat, reduce umiditatea și riscul de mucegai, fără costuri mari la energie.

Când casele sunt bine izolate și geamurile sunt etanșe, aerul interior tinde să se îmbogățească cu vapori de apă, CO₂, microparticule sau compuși volatili — factori care pot afecta confortul și sănătatea locatarilor. Conform recomandărilor unui ghid privind ventilarea locuinţei, ventilaţia regulată, chiar şi iarna, este necesară: „ventilarea de câteva minute, în mod regulat, ajută la reducerea umidităţii şi la evitarea condensului sau formării mucegaiului”.

De asemenea, o sursă dedicată ventilării în sezon rece arată că doar 5-10 minute de aerisire, de două ori pe zi, sunt suficiente pentru a reîmprospăta aerul fără a scoate căldura din casă.

Cât timp trebuie deschis geamul – recomandările experţilor

În general, deschiderea ferestrelor timp de 5-10 minute este considerată optimă pentru sezonul rece. Această durată minimizează pierderea de căldură și reîmprospătează aerul eficient.

Dacă locuința permite o ventilare cu curent de aer (deschizând ferestre opuse sau o fereastră și o ușă), aerul se schimbă mai repede — ceea ce conduce la o aerisire eficientă cu pierdere minimă de căldură.

În camerele cu umiditate crescută (bucătărie, baie, unde se găteşte sau se duc rufe la uscat), este recomandat să aerisești ori de câte ori se acumulează aburi: scurt, dar eficient, pentru a evita condensul și apariția mucegaiului.

Frecvenţa ideală este de 2–3 ori pe zi — de obicei dimineața, după masa de prânz sau după activități care produc umiditate, și seara.

Metode eficiente de aerisire pentru iarnă

Pentru a maximiza beneficiile și a reduce pierderile de căldură, se recomandă:

„Stosslüften” sau aerisirea intensă și scurtă: deschiderea largă a ferestrelor 5–10 minute. Această metodă schimbă rapid aerul fără să răcească excesiv pereții și mobilierul.

Ventilație cu curent de aer (cross-ventilation): deschide ferestre de pe părți opuse ale locuinței pentru a crea un flux de aer, eficient atât în împrospătarea aerului, cât și în reducerea umidității.

Evită deschiderea permanentă a ferestrelor sau răcirea prelungită a locuinței — aceasta poate duce la pierderi mari de căldură și disconfort termic.

Deschiderea geamurilor pentru perioade lungi — zeci de minute sau ore — nu este recomandată iarna. În acest caz, caloriferul sau sistemul de încălzire va avea nevoie să consume mult mai multă energie pentru a readuce temperatura interioară la nivel confortabil. În plus, pereții și mobilierul se vor răci, iar condensul poate apărea, favorizând mucegaiul.

Beneficiile unei aerisiri regulate, scurte

O aerisire corectă aduce multiple avantaje: îmbunătățește calitatea aerului, reduce concentrația de CO₂ și particule, previne umiditatea și mucegaiul, elimină mirosurile neplăcute sau vaporii de gătit, și contribuie la un climat interior sănătos.

Totodată, menținerea temperaturii optime după aerisire este mai ușoară dacă timpul este scurt şi geamurile sunt închise rapid — astfel nu crește considerabil consumul de energie.

