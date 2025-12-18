O platformă de streaming, lansată anul acesta, în luna mai, de către contribuitori Wikipedia și Wikimedia Germania, oferă acces gratuit la peste 4.200 de filme clasice și de epocă, printre care „Nosferatu” (1922), „Metropolis” (1927) și „Călătoria spre Lună” (1902), fără a fi nevoie de niciun cont.

Wikiflix include și filme mute celebre ale lui Charlie Chaplin, precum „Goana după aur” (1925) și „Puștiul” (1921). De asemenea, oferă filme de animație și scurtmetraje mai recente.

Utilizatorii pot descoperi „Wings” (1927), primul film câștigător al premiului Oscar pentru Cel mai bun film, așa cum menționează BFMTV.com.

Platforma are o interfață similară serviciilor de streaming populare, cu un motor de căutare și categorii tematice, iar filmele sunt grupate după țara de origine, incluzând producții sovietice și franceze.

Fiecare film are o pagină dedicată cu link-uri de vizionare, rezumat și distribuție. Conținutul este găzduit pe platforme precum YouTube, Vimeo și Internet Archive.

Wikiflix oferă o alternativă gratuită la serviciile de streaming cu abonament, permițând accesul la filme clasice greu de găsit în comerț.

Un pas important a făcut și celebra Netflix, recent, după ce a anunțat achiziționarea studiourilor Warner Bros, dar și a platformei de streaming. Mișcarea a fost una neașteptată și i-a luat prin surprindere pe operatorii de cinematografe care se tem de schimbări majore în distribuirea filmelor.