Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză privind câștigarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii de către Lia Savonea, dintr-o perspectivă politică și sociologică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă că actuala revoltă a judecătorilor este lipsită de temei, deoarece Consiliul Superior al Magistraturii este ales prin vot. El susține că magistrații au ales o linie mai conservatoare, nefiind de acord cu activismul în spațiul judiciar.

„Acest Consiliu Superior al Magistraturii este ales ca și Parlamentul României. Îl aleg toți magistrații din țară. La nivelul tuturor magistraților din țară, aici pot să spun că Nicușor Dan a spus o prostie, au învins niște tipi. Hai să zicem o tabără, un partid. Hai să zicem al Liei Savonea. El nu a învins pentru că a avut o campanie electorală și ea le-a dat făină și ulei. A învins pentru că majoritatea, imensa majoritate a magistraților, nu îi suportă pe sorosiști.”

Ion Cristoiu vorbește și despre moștenirea epocii Traian Băsescu în justiție, pe care actuala magistratură încearcă să o evite total, fiind mai degrabă vorba de o formă de protest și revoltă împotriva acelor practici.