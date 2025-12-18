Prima pagină » Actualitate » Publicația TMZ a citat exclusivitatea Cancan despre condamnarea la închisoare în România a artistului Wiz Khalifa după jointul fumat la Beach, Please!

18 dec. 2025, 22:38, Actualitate
Wiz Khalifa

Cancan.ro a fost cel care a publicat în exclusivitate decizia de arestare a cântăreţului Wiz Khalifa în ţara noastră, în urma incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti. La scurt timp, vestea condamnării artistului a umplut reţelele de socializare, iar știrea a fost preluată chiar şi de marile site-uri de ştiri din Statele Unite ale Americii. Aşa că, în doar câteva clipe, faimosul site TMZ, urma să citeze, ducând ştirea peste hotare.

Publicaţia americană a preluat exclusivitatea oferită de CANCAN.RO în vederea condamnării lui Wiz Khalifa la închisoare pe teritoriul României, artistul fiind condamnat definitiv la nouă luni de închisoare în România.

Artistul american a venit în România în vara lui 2024 pentru concertul de la „Beach Please” din Costinești, iar în timpul show-ului și-a aprins un joint pe scenă, moment care a atras atenția autorităților după ce gestul său a devenit viral pe rețelele de socializare.

Poliția a deschis imediat un dosar pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. iar în primă instanță judecătorii au decis doar o amendă, dar cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.

Astăzi, 18 decembrie 2025, Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă: Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare. Tribunalul Constanța a emis mandatul de executare, iar cum artistul nu se mai afla în România, urmează să fie dat în urmărire internațională.

CANCAN.RO a fost primul site din România care a publicat decizia Curţii de Apel în cazul arestării rapperului american, totodată prezentând documentele care atestă veridicitatea faptelor.

