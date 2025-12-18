Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție”

Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție”

Malina Maria Fulga
18 dec. 2025, 23:15, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuză coaliția de guvernare de ipocrizie pe subiectul privind legile justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, explică cum legile justiției au fost chiar promulgate în timpul mandatului fostului președinte Klaus Iohannis, sub coaliția PSD-PNL-UDMR. Acesta spune că legile au fost chiar propuse de către ministrul PNL, Cătălin Predoiu, aprobate de Curtea Constituțională și semnate de președintele în funcție, Klaus Iohannis.

„Și aceste legi aveau drept direcție independența magistraților, a justiției, de celelalte puteri. Aceste legi au fost propuse de ministrul justiției, Cătălin Predoiu. Ele, proiectele de legi, au fost aprobate de Guvernul PSD-PNL-UDMR, fără USR. Și premier era unul Ciucă, PNL. Putem spune că, având în vedere că la Justiție era PNL, a fost o decizie a PNL. Ele au fost aprobate de Guvern, presupunând că Predoiu o luase razna, și votate în Parlament. Au fost contestate de USR la Curtea Constituțională. Au trecut de Curtea Constituțională. Și președintele, care era și el pro-european, le-a promulgat. Au intrat în vigoare, n-a zis nimeni nimic. A făcut gălăgie atunci USR-ul.”

În situația actuală se cere modificarea legilor, iar Cristoiu îi acuză de ipocrizie pe susținătorii acestei idei, deoarece tot în mandatul lui Klaus Iohannis a fost votat un referendum privind interdicția Guvernului de a mai adopta ordonanțe de urgență pe legile justiției. Astfel, aceștia au ajuns în situația de a se bloca singuri.

„Acum ei cer modificarea. Numai că legile justiției, ca să le modifici, că ei vor mâine, trebuie să le modifici prin ordonanță de urgență. La alegerile europarlamentare din mai 2019, un numit Klaus Iohannis, la presiunea ăstora din stradă, a organizat un referendum prin care poporului român i se cerea să voteze ca Guvernul să nu mai dea ordonanțe de urgență în cazul justiției. De ce? Pentru că Guvernul Dragnea dăduse ordonanțe. Ca să vezi cât sunt de ipocriți”

