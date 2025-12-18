Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan este mult mai bun să fie președinte decât Nicușor Dan”

În ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o comparație directă între Ilie Bolojan și președintele României, Nicușor Dan, susținând că actualul lider liberal ar fi o opțiune mai potrivită pentru funcția de președinte. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a argumentat că Ilie Bolojan are un profil mai solid pentru această funcție, evidențiind relația acestuia cu presa și fermitatea deciziilor. În opinia jurnalistului, Bolojan nu evită confruntările publice și nu dă înapoi odată ce a luat o decizie, trăsături pe care le consideră esențiale pentru un șef de stat.

Totodată, Cristoiu a remarcat asemănările dintre Ilie Bolojan și fostul președinte Klaus Iohannis, descriindu-l pe Bolojan drept „de lemn” — o caracteristică pe care o asociază cu stabilitatea și rezistența la presiune politică.

Ion Cristoiu: „După părerea mea, Ilie Bolojan e mult mai bun de președinte decât Nicușor Dan. Îți explic și de ce. În primul rând, nu se teme de presă. În al doilea rând, nu dă înapoi. În al treilea rând, pare de lemn. Seamănă mult cu Klaus Iohannis.”

