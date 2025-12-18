Prima pagină » Știri externe » Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor

Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor

18 dec. 2025, 22:23, Știri externe
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor

Un accident aviatic tragic a avut loc la Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord. Șase persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion privat Cessna C550. Printre victime se numără fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa Cristina și cei doi copii ai lor.

Avionul a decolat la ora locală 10:06 cu destinația Sarasota, Florida, iar la scurt timp după decolare, pilotul a raportat probleme la motor și a încercat să revină la aeroport pentru o aterizare de urgență. Aeronava s-a prăbușit în cele din urmă la capătul pistei, fiind imediat cuprinsă de un incendiu violent. În urma accidentului, aeroportul a fost închis pentru curățarea resturilor și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

„Un avion Cessna C550 s-a prăbușit în timp ce ateriza pe Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, în jurul orei locale 10:20, joi, 18 decembrie. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga. NTSB va conduce ancheta și va oferi orice actualizări”, a declarat Administrația Federală a Aviației din Statele Unite.

Recomandările autorului:

Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”

Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein

Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale
21:17
Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale
ULTIMA ORĂ Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
20:08
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
CONTROVERSĂ Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
19:44
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
ALERTĂ Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
19:04
Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”
22:12
Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”
POLITICĂ Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
22:10
Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
ULTIMA ORĂ Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
21:46
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
21:20
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
21:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
ULTIMA ORĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician

Cele mai noi