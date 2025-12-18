Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor

Un accident aviatic tragic a avut loc la Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord. Șase persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion privat Cessna C550. Printre victime se numără fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa Cristina și cei doi copii ai lor.

Avionul a decolat la ora locală 10:06 cu destinația Sarasota, Florida, iar la scurt timp după decolare, pilotul a raportat probleme la motor și a încercat să revină la aeroport pentru o aterizare de urgență. Aeronava s-a prăbușit în cele din urmă la capătul pistei, fiind imediat cuprinsă de un incendiu violent. În urma accidentului, aeroportul a fost închis pentru curățarea resturilor și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

„Un avion Cessna C550 s-a prăbușit în timp ce ateriza pe Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, în jurul orei locale 10:20, joi, 18 decembrie. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga. NTSB va conduce ancheta și va oferi orice actualizări”, a declarat Administrația Federală a Aviației din Statele Unite.

