Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, aduce noi acuzații grave în scandalul Justiției. Judecătoarea susține că este pentru prima dată în întreaga ei carieră când observă presiuni politice directe asupra justiției și crede că tot acest scandal este de fapt o tentativă clară de slăbire și preluare a Puterii Judecătorești, dar și o încercare de a instiga ura oamenilor.

Judecătoarea Liana Arsenie susține că mecanismele folosite pentru slăbirea puterii judecătorești nu vizează doar inițiativele legislative, ci și separarea magistraților în categorii de tip „buni și răi”, precum și exercitarea unei presiuni publice intense care afectează statul de drept. Șefa Curții de Apel București spune că judecătorii trebuie să aibă libertatea de a pronunța soluții independent de așeptările publicului și crede că investigațiile jurnalistice, deși necesare, trebuie susținute de probe și verificate de către instituțiile abilitate, nu transformate în manifestări stradale.

„Este clar o nevoie de preluare a Puterii Judecătorești. Este evident. Sunt folosite mecanisme clare prin care puterea judecătorească să fie slăbită. Puterea judecătorească este slăbită prin segregarea magistraților: sunt împărțiți în judecători buni și răi, iar un lucru foarte grav care se întâmplă este exercitarea presiunii publice asupra magistraților. Acest lucru duce la slăbirea statului de drept. Investigațiile jurnalistice trebuie să fie probate. Verificarea aspectelor trebuie să se facă în baza unor probe, de către instituțiile abilitate. Nu putem să mutăm justiția din sala de judecată în stradă. Este o presiune evidentă și în afara cadrului legal.”, a declarat Liana Arsenie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician

Dezvăluiri fără precedent! Șefa Curții de Apel București aruncă sistemul în aer! Povestește cum Kovesi i-a trimis un emisar când conducea DNA: „Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau”