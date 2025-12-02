Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon

Netflix a eliminat, fără anunț prealabil, o funcție folosită intens: posibilitatea de a reda filme și seriale pe televizor direct din aplicația de mobil. Funcția de casting, disponibilă ani la rând pentru majoritatea dispozitivelor, a dispărut pentru foarte mulți utilizatori odată cu cele mai recente actualizări ale aplicației.

Pe pagina oficială de suport, compania a confirmat schimbarea și a anunțat că noua abordare presupune folosirea telecomenzii televizorului sau a dispozitivului de streaming pentru navigarea în aplicație, fără sprijinul trimiterii rapide a conținutului din telefon. Decizia afectează în special utilizatorii care s-au obișnuit să își controleze vizionările exclusiv de pe smartphone, o practică devenită standard în ultimii ani.

Schimbarea a fost observată întâi de utilizatorii platformei, care au raportat pe Reddit că funcția a dispărut „peste noapte”, începând cu 10 noiembrie. Unii au remarcat că, atâta timp cât foloseau versiuni mai vechi ale aplicației, opțiunea de cast era încă prezentă, însă imediat după actualizare aceasta dispărea complet.

Netflix precizează că trimiterea conținutului de pe telefon către televizor nu mai este posibilă pentru majoritatea televizoarelor inteligente și dispozitivelor de streaming moderne. Există totuși o excepție: funcția rămâne activă pe dispozitive Chromecast mai vechi sau pe televizoare care au integrat nativ tehnologia Google Cast. Chiar și în aceste situații, nu toți abonații pot folosi funcția.

Restrângeri pentru abonamentele fără reclame

Compania a restrâns accesul la casting doar pentru cei care plătesc abonamente fără reclame, începând de la 17,99 dolari pe lună. Cei care sunt pe planul mai ieftin, cu reclame (7,99 dolari), nu pot folosi funcția nici măcar dacă dețin dispozitive vechi, compatibile. Astfel, Netflix pare să transforme o funcționalitate tehnică într-un beneficiu premium rezervat utilizatorilor cu abonamente mai scumpe.

Deocamdată, platforma nu a oferit o explicație clară pentru această schimbare. În trecut, în 2019, Netflix a eliminat suportul AirPlay, justificând atunci că nu poate garanta calitatea serviciului pe toate dispozitivele. Este posibil ca motive similare să stea în spatele deciziei recente, însă compania nu a prezentat detalii tehnice sau comerciale oficiale.

Impactul asupra utilizatorilor

Decizia Netflix a generat critici imediate, mai ales din cauza faptului că a fost implementată fără avertisment. Pentru mulți abonați, funcția de cast era o metodă comodă și rapidă de a controla conținutul de pe televizor fără a naviga în interfețe uneori lente sau neintuitive.

Afectați sunt în special utilizatorii cu televizoare mai vechi sau interfețe care nu rulează Netflix fluent. În lipsa funcției, aceștia trebuie acum să se bazeze pe telecomandă și navigarea direct în aplicația TV, care poate fi mai greoaie.

Utilizatorii care obișnuiau să își gestioneze listele, subtitrările, episoadele și controlul playback-ului de pe telefon pierd un confort important. Mai mult, limitarea funcției pentru planurile cu reclame este văzută de mulți ca o modalitate de a forța trecerea către abonamente mai scumpe.

Există și zone în care schimbarea este resimțită mai dur: familii care foloseau cast pentru a reda conținut pentru copii, utilizatori care foloseau telefonul ca telecomandă alternativă sau persoane care nu doresc să treacă prin meniurile televizorului. Pentru toți aceștia, experiența Netflix devine mai puțin fluidă.

Ce urmează pentru abonați și ce scenarii iau în calcul specialiștii

Eliminarea funcției de casting apare într-un context în care Netflix pune accent pe controlul experienței utilizatorilor și pe separarea clară dintre planurile cu reclame și cele premium. În ultimii doi ani, compania a încurajat activ trecerea la abonamente mai scumpe, fie prin eliminarea partajării conturilor, fie prin limitarea anumitor funcții.

Specialiștii în streaming consideră că eliminarea cast-ului ar putea fi parte dintr-o strategie mai amplă de a reduce fragmentarea tehnică și de a orienta utilizatorii către aplicațiile oficiale de TV, unde Netflix își poate controla mai bine performanța, reclamele și interfața.

Totuși, absența unei justificări tehnice clare ridică multe semne de întrebare. În lipsa transparenței, reacția publicului rămâne una critică, iar mulți utilizatori caută deja soluții alternative: folosirea unor versiuni vechi ale aplicației (deși nu este recomandat), achiziționarea de dispozitive Chromecast vechi sau trecerea către alte platforme de streaming care mențin accesul la cast.

Este posibil ca Netflix să revină asupra deciziei sau să clarifice motivele tehnice în perioada următoare. Până atunci, abonații trebuie să se adapteze unei schimbări care afectează direct fluxul de utilizare zilnică. Pentru un serviciu atât de mare, care s-a lăudat mereu cu simplitatea și accesibilitatea, eliminarea unei funcții fundamentale reprezintă o mutare surprinzătoare și controversată, iar impactul ei se resimte deja în reacțiile utilizatorilor.

