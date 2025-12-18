Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi”

Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi”

Malina Maria Fulga
18 dec. 2025, 22:39, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre niște fantome ale trecutului justiției din România care apar acum, după scandalul din justiție, și care ar pune presiuni pentru schimbarea legilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu vorbește despre niște figuri din scena juridică ce reapar în peisajul actual după scandalul magistraților. Unul dintre aceste personaje este și Laura Codruța Kövesi, despre care acesta spune că ar depune presiuni pentru schimbarea legilor din justiție.

„Am avut în aceste zile imaginea unor fantome ieșite din mormântul public, adică sunt niște cadavre publice. A venit și plecata, prea mult plecata Kövesi. Deci am avut o imagine cu cine sunt ăștia.”

Cu toate acestea, Cristoiu afirmă că nu se cunosc, de fapt, mecanismele legale și doar se dorește o preluare a controlului asupra scenei juridice.

„Să pună mâna pe justiție. Păi tocmai de aia și fac o presiune, ca să pună mâna pe justiție. Ăștia care vor, că ăia care sunt în piață nu știu ce sunt alele legile. E vorba că nu poți să le schimbi. Bun, deci vor să schimbe legile. Deci hai să vedem cum se pot schimba alea.”

