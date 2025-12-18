Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre niște fantome ale trecutului justiției din România care apar acum, după scandalul din justiție, și care ar pune presiuni pentru schimbarea legilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu vorbește despre niște figuri din scena juridică ce reapar în peisajul actual după scandalul magistraților. Unul dintre aceste personaje este și Laura Codruța Kövesi, despre care acesta spune că ar depune presiuni pentru schimbarea legilor din justiție.

„Am avut în aceste zile imaginea unor fantome ieșite din mormântul public, adică sunt niște cadavre publice. A venit și plecata, prea mult plecata Kövesi. Deci am avut o imagine cu cine sunt ăștia.”

Cu toate acestea, Cristoiu afirmă că nu se cunosc, de fapt, mecanismele legale și doar se dorește o preluare a controlului asupra scenei juridice.