Daniel Băluță a anunțat când va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4

Vești bune pentru bucureșteni. Daniel Băluță a anunțat că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4.

Daniel Băluță, actualul primar al sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei a postat un mesaj pe contul său de socializare în care anunță că va fi semnat, săptămâna viitoare, contractul pentru proiectarea și extinderea magistralei de metrou M4.

Daniel Băluță, anunț despre magistrala de metrou M4

”Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul.

Într-o primă fază, vom începe proiectarea pentru lotul 1, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției.

Ulterior, ne vom ocupa și de lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel că Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud având la dispoziție un mijloc de transport rapid și ecologic”, a precizat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 al Bucureştiului, Daniel Băluţă, a anunţat, în urmă cu câteva săptămâni, extinderea magistralei M4 a metroului spre zona de sud oraşului. Conform declaraţiilor sale, aceasta este o investiţie de aproape 17 miliarde de lei. Potrivit anunţului făcut de edilul Sectorului 4 al Bucureştiului, magistrala M4 va avea alte 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul.

Edilul a subliniat că dezvoltarea reţelei de metrou este esenţială pentru mobilitatea urbană, reducerea traficului şi combaterea poluării, precizând că metroul trebuie administrat de Primăria Capitalei.

