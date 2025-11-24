Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale: „București, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă”

24 nov. 2025, 16:49, Știri politice
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale.
Potrivit edilului Sectorului 4, Bucureștiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își sprijină cetățenii aflați în nevoie. Pentru ca acest deziderat să fie atins, este nevoie, conform planului lui Daniel Băluță, de implementarea unor măsuri de subvenționare a unor cheltuieli, ca elemente de protecție socială, cum ar fi:
  • subvenționarea cu 100 % a cheltuielilor pentru energie termică în cazul persoanelor cu venituri mai mici de 3.000 de lei,
  • subvenționarea cu 50% a cheltuielilor pentru energie termică în cazul persoanelor cu venituri cuprinse între 3.000 si 4.000 de lei,
  • acordarea de ajutoare pentru medicamente de până la 500 de lei pe lună, persoanelor cu venituri mai mici de 2.500 de lei,
  • subventionarea cheltuielilor pentru chirie în cazul tinerilor si a familiilor tinere/aflate la început de drum, ale caror venituri sunt mai mici decat salariul mediu pe economie.
Recunoscut ca fiind un primar ce pune prețul cuvenit pe capacitatea și dorința de muncă a oamenilor, Daniel Băluță a vorbit și despre urgența ca tinerii, indiferent că sunt cu studii superioare, medii sau elementare, să aibă acces imediat la locuri de muncă bine plătite. Pentru asta, edilul Sectorului 4 promite organizarea de burse pentru locuri de muncă la societățile aflate în subordinea PMB și a primăriilor de sector, cursuri gratuite pentru reconversie profesională și/sau calificare profesională, dar și modificarea documentațiilor de achiziție publică, astfel încât antreprenorii aflați în relații contractuale să poată angaja tineri din comunitate.
Nu în ultimul rând, primarul Daniel Băluță are în plan proiecte de susținere a familiilor numeroase cu mai mult de trei copii, care prevăd un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei/lună.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, candidatul PSD la Primaria Capitalei, sustine o conferinta de presa cu ocazia inaugurarii strazii Europa Unita, sambata, 22 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO

Totodată, Daniel Băluță asumă plata de îndată a datoriilor pe care Primăria Municipiului București le-a acumulat către persoanele cu dizabilități și către aparținătorii acestora.
Edilul a exemplificat, de asemenea, și modul în care, în opinia sa, pot fi finanțate măsurile anterior menționate: 
„Este neapărat necesară fuziunea companiilor care au în resposabilitate termia din București, în speță Elcen și Termoenergetica. Datele financiare ale acestora, raportate și la subvenția pe care autoritatea publică o achită în numele oamenilor, ne arară un lucru simplu: profitul pe care noua entitate economică poate reprezenta una dintre sursele de finanțare. Apoi, vom limita pierderile din sistemul de termoficare, care anual ajung la 40-50%. Și chiar vom face asta, nu doar vom vorbi, așa cum au făcut alții înaintea noastră. Există deja tehnologii noi, care ne vor permite să accelerăm ritmul lucrărilor și să schimbăm cât mai multe dintre conductele deteriorate. Rezumând, sursele de finanțare sunt clare, la îndemâna noastră. Pentru refacerea conductelor luăm bani europeni, limităm pierderile din sistem, vedem și profitul noii companii și așa vom avea asigurate fondurile pentru susținerea sistemului de termoficare”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
