Daniel Băluță propune un referendum pentru taxă auto la intrarea în București: „Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia”

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 19:12, Știri politice
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a discutat despre proiectele pe care vrea să le inițieze dacă devine primar al Bucureștiului. Pe lista de obiective ale lui Daniel Băluță se află rezolvarea problemei termoficării, a traficului, dar și impunerea unei taxe auto pentru intrarea în București a mașinilor care nu sunt înmatriculate în Capitală. 

Daniel Băluță, candidatul la Primăria Capitalei din partea PSD, a declarat că își ia angajamentul de a crește nivelul de trai al românilor din Capitală până în anul 2032.

„Promit ceva fascinant. Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește, asta pe de-o parte, și costul vieții de zi cu zi va scădea. Ăsta este angajamentul pe care mi-l iau în fața bucureștenilor.

Viața bucureștenilor astăzi este foarte complicată. Este extrem de scumpă, oamenii au probleme deosebite, au extrem de multe nemulțumiri, au extrem de multe frustrări pentru că, în ciuda faptului că produsul intern brut al regiunii București- Ilfov a crescut exponențial, această bogăție nu este uniform distribuită.

Sunt mai mult de 30% dintre românii din această parte care nu beneficiază de această creștere economică și e normal să fie nemulțumiți, e normal să fie frustrați. Asta trebuie să se schimbe”, a spus Băluță pentru Libertatea.

Daniel Băluță a menționat că vrea o taxă de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București și e dispus să realizeze un referendum în acest sens.

„Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia și cu certitudine aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”, a explicat edilul.

”Avem un decalaj de dezvoltare între zona de nord și zona de sud a Capitalei. Eu sunt convins că, odată ce vom avea locuri de muncă bine plătite și în sudul Capitalei, vom vedea că inclusiv traficul va suferi o ameliorare.

Băluță a vorbit și despre finalizarea autostrăzii de A0, astfel încât să se poată călători din Berceni până în Pipera sau despre extinderea magistralelor de metrou M2, M4, M5 și M7.

Avem nevoie să lucrăm pe infrastructura de transport. Fie că e vorba de A0 care trebuie finalizată, fie că e vorba de Șoseaua de Centură, fie că e vorba de inelul median, astfel încât să putem călători din Berceni până în Pipera, fie că este vorba despre Inelul Central al Capitalei, fie că e vorba de radiale, de extinderile magistralelor de metrou M2, M4, M5, M7, toate acestea contribuie la ameliorarea traficului.

Numai că lucrurile astea, după cum e de înțeles, lucrurile astea se întâmplă pas cu pas. Nu se pot face peste noapte, necesită timp. Dar am determinarea și hotărârea ca de îndată să le începem”, a explicat Băluță.

Foto: Mediafax/Alexandra Pandrea

