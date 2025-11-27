Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre cum Sectorul 4 este un real model de colaborare între antreprenori și primărie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Daniel Băluță a vorbit despre cum Sectorul 4 este un real model de colaborare între privat și public. Acesta susține că a reușit să aducă investiții de miliarde de euro. Acolo unde s-au făcut modificările principale, spune acesta, au apărut și investiții majore. Politicianul susține că Sectorul 4 a colaborat cu unele dintre cele mai importante firme. Acestea sunt pe zona de aluminiu, materiale de construcții sau logistică.
„Sectorul 4 și ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un model de colaborare și cooperare între zona antreprenorială și primărie, pentru că acolo unde am făcut investiții în infrastructură. Acolo unde am schimbat realmente fața sectorului, nu au întârziat să apară investiții de miliarde de euro, investiții private. Astăzi avem companii pe primele locuri, în top mondial, pe profilul de activitate, având producție, fie pe zonă de aluminiu, fie pe zonele de materiale de construcții, fie pe zonă de logistică. Și toate lucrurile astea nu au făcut altceva decât să aducă plus valoare comunității noastre. Pe de o parte, bugetul pe care îl avem este mai mare, iar treaba asta ne permite să investim în educație, în zonele sociale și pentru mai multă infrastructură. Pentru că mai multă infrastructură aduce mai mulți bani. Așa crește calitatea vieții și în această modalitate scade costul vieții de zi cu zi.”, a explicat politicianul.