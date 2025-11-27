Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre cum Sectorul 4 este un real model de colaborare între antreprenori și primărie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „Acolo unde am schimbat realmente fața sectorului, nu au întârziat să apară investiții de miliarde de euro, investiții private. Astăzi avem companii pe primele locuri, în top mondial. Fie pe zonă de aluminiu, fie pe zonele materiale de construcții, fie pe zonă de logistică. ”

