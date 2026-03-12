Deputatul PSD Mihai Weber a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO.

Mesajul deputatului PSD, Mihai Weber, vine după ce Parlamentul României a aprobat, în plenul reunit, solicitarea Președintelui Nicușor Dan privind staționarea temporară pe teritoriul României a unor mijloace tehnice americane cu caracter defensiv, destinate culegerii de infomrații și sprijinului logistic.

„România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO. Astăzi, Parlamentul României a aprobat, în plenul reunit, solicitarea Președintelui României privind staționarea temporară pe teritoriul României a unor mijloace tehnice americane cu caracter defensiv, destinate culegerii de informații și sprijinului logistic. Anterior votului din plen, comisiile reunite pentru apărare au analizat solicitarea și au acordat aviz favorabil”.

Anterior votului din plen, comisiile reunite pentru apărare au analizat solicitarea și au acordat aviz favorabil. Deputatul PSD spune că această decizie confirmă faptul că România rămâne un partener serios și predictibil în cadrul NATO și al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. În finalul postării, Mihai Weber a transmis că secrutitatea țării noastre se construiește prin responsabilitate, cooperare și decizii clare.