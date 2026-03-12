Prima pagină » Diverse » Deputatul PSD Mihai Weber: România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO

12 mart. 2026, 12:04, Diverse
Deputatul PSD Mihai Weber: România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO

Deputatul PSD Mihai Weber a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO.

Mesajul deputatului PSD, Mihai Weber, vine după ce Parlamentul României a aprobat, în plenul reunit, solicitarea Președintelui Nicușor Dan privind staționarea temporară pe teritoriul României a unor mijloace tehnice americane cu caracter defensiv, destinate culegerii de infomrații și sprijinului logistic.

„România își respectă angajamentele de aliat și acționează responsabil pentru consolidarea securității naționale și a flancului estic al NATO. Astăzi, Parlamentul României a aprobat, în plenul reunit, solicitarea Președintelui României privind staționarea temporară pe teritoriul României a unor mijloace tehnice americane cu caracter defensiv, destinate culegerii de informații și sprijinului logistic. Anterior votului din plen, comisiile reunite pentru apărare au analizat solicitarea și au acordat aviz favorabil”.

Anterior votului din plen, comisiile reunite pentru apărare au analizat solicitarea și au acordat aviz favorabil. Deputatul PSD spune că această decizie confirmă faptul că România rămâne un partener serios și predictibil în cadrul NATO și al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. În finalul postării, Mihai Weber a transmis că secrutitatea țării noastre se construiește prin responsabilitate, cooperare și decizii clare.

„Este important de precizat că aceste mijloace nu sunt echipate cu armament și nu au caracter ofensiv. Vorbim despre capabilități precum avioane de realimentare, sisteme de monitorizare și comunicații satelitare, care contribuie la consolidarea cooperării aliate și la întărirea securității în regiune, inclusiv în corelare cu sistemul de apărare de la Deveselu. Această decizie confirmă faptul că România rămâne un partener serios și predictibil în cadrul NATO și al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Securitatea se construiește prin responsabilitate, cooperare și decizii clare”.
Cele mai noi

