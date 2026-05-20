Diana Şoşoacă a transmis un comunicat de presă, miercuri, din care reiese că preşedintele Nicuşor Dan l-ar vrea ca premier pe senatorul SOS Dumitru Manea, alias Miron Manega.

În comunicatul publicat pe pagina de facebook, se mai spune că:

„Partidul S.O.S. România a fost contactat astăzi de Administrația Prezidențială pentru o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Consultările sunt programate să aibă loc în data de 21 mai 2026”.

Diana Şoşoacă mai spune că „aşa se explică de ce Neconstituționalul Nicușor Dan a menținut strângerea de mână cu Senatorul Dumitru Manea când i-a și spus că îl felicită pentru proiectul de lege privind abrogarea Legii Vexler”.

„Având în vedere această propunere, partidul S.O.S ROMÂNIA a convocat Comitetul Național de urgență. În conversația telefonică prin care a fost anunțată noua rundă de consultări, Nicușor Dan, prin Administrația Prezidențială, i-a transmis Senatorului Miron Manega următorul mesaj:«Bună ziua, d-le Senator. Nu am reușit să o contactăm pe doamna Președinte Diana Iovanovici-Șoșoacă, astfel că vă anunțăm pe dumneavoastră direct cu privire la faptul că ne-am aplecat mai mult asupra celor discutate cu delegația S.O.S ROMÂNIA, și ne gândeam dacă nu ați vrea să discutăm cu privire la posibilitatea ca dvs să conduceți Guvernul României, mai ales că aveti un program de guvernare foarte apreciat de români? Credem că ar fi oportun să ne vedem mâine după consultările cu grupurile nou formate din Parlament si neafiliați.

Răspunsul domnului Senator: care este legitimitatea și constituționalitatea acestor grupuri?

Vom discuta după ce mă consult cu dna Președinte și colegii din conducere» „, se mai arată în respectivul comunicat.

La finalul primei runde de consultări de la Cotroceni, de luni, Nicuşor Dan a transmis un comunicat în care anunţa că discuțiile vor continua până la conturarea unei majorități „solide, pro-occidentale”, capabile să susțină un nou Guvern. Nicușor Dan nu a anunțat desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, semn că negocierile nu au dus, în această etapă, la o soluție politică clară.

Până în acest moment, Administraţia Prezidenţială nu a emis un punct de vedere oficial referitor la informaţiile de mai sus.

