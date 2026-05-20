Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”

Sebastian Ghiță a profețit, miercuri, că, dacă România se va uni cu Republica Moldova, președinte va fi Nicușor Dan.

El spune că, „dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan. Maia Sandu nu va fi președintele României!”…

Sondajele de opinie recente arată că peste 70% dintre români vor unirea cu Basarabia.

Declarațiile lui Ghiță au fost făcute pe Facebook, unde nu mai postase nimic din anul 2019. El a mai punctat, de asemenea, că Maia Sandu nu va fi președintele României.

Despre președintele Nicușor Dan, Ghiță a scris că „este român”, născut în munții Făgăraș: „Spre disperarea Soroșistilor , România are un Președinte Român din Munții Făgăraș”.

Și Ghiță continuă: „Nicușor Dan nu va fi suspendat asa cum își doresc agenții Sorosisti.”

Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”

De asemenea, Sebastian Ghiță a reacționat și la dezvălurile jurnaliștilor armeni legate de posibile legături ale sale cu liderul de la Kremlin și Rusia.

„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul, făcute de agenții Sorosiști (numele agenților de informații nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa Sorosistă sunt inutile”, a scris Sebastian Ghiță.

Autorul mai recomandă:

Dan Andronic sare în apărarea lui Sebastian Ghiță în scandalul acuzațiilor de legături cu Rusia și publică o poză cu Ghiță și Donald Trump Jr.

Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”