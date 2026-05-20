Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!"
Wiz Khalifa, dat în urmărire generală / FOTO - Poliția Română
Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, născut la 8 septembrie 1987, a apărut pe site-ul Poliției Române, la categoria „Persoane urmărite”, după ce instanțele din România l-au condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Celebrul artist este acuzat că a fumat marijuana pe scena Festivalului „Beach, Please!” din Costinești, în ediția din iulie 2024, iar motivul urmăririi este un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Wiz Khalifa / (Foto: Instagram / Beach, Please!)

Imediat după incidentul din urmă cu doi ani, anchetatorii români au stabilit că rapperul deținea 18,53 grame de cannabis și o țigaretă care conținea aceeași substanță, scrie Mediafax.

În primă instanță, Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Wiz Khalifa la o amendă penală de 3.600 de lei, dar procurorii DIICOT au contestat soluția, iar Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a înlocuit amenda cu o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare, decizia fiind pronunțată la 18 decembrie 2025.

Artistul a încercat ulterior să răstoarne hotărârea, dar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a respins recursul în casație, în primăvara acestui an, menținând condamnarea pronunțată de Curtea de Apel Constanța. Decizia ÎCCJ a fost pronunțată pe 7 mai 2026 și este definitivă.

Wiz Khalifa nu s-a prezentat pentru ispășirea pedepsei

După ce condamnarea a rămas definitivă, Wiz Khalifa nu s-a prezentat pentru executarea pedepsei de 9 luni de închisoare, astfel că autoritățile române l-au dat în urmărire generală.

Acum, autoritățile române poate încerca punerea în executare a mandatului prin mecanisme de cooperare internațională și, în cazul în care acesta ajunge într-un stat membru al Uniunii Europene, se poate apela la mandatul european de arestare, iar în afara Uniunii Europene (UE) pot fi folosite proceduri de extrădare sau instrumente Interpol.

Pe pagina publicată de Poliția Română, fapta este încadrată la „infracțiuni la regimul stupefiantelor”, iar descrierea menționează condamnarea la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu.

Conform Legii 143/2000, deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește în România cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul drogurilor de mare risc, limitele sunt mai mari, de la 6 luni la 3 ani de închisoare.

În apărarea sa, după incidentul din 2024, Wiz Khalifa a transmis public că nu a intenționat să arate lipsă de respect față de România și că nu va repeta gestul.

