Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”

Olga Borșcevschi
Sebastian Ghiță, aflat la Belgrad, a publicat pe contul de Facebook, unde nu a mai postat din anul 2019, o reacție după dezvălurile jurnaliștilor armeni. „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști (numele agenților de informatii nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa Soroșistă sunt inutile”, a scris Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță lansează propriile acuzații

Mesajul lui Sebastian Ghiță este structurat sub forma unor puncte numerotate, în care omul de afaceri abordează teme ce variază de la acuzații personale până la viitorul tehnologic al marilor puteri:

„1. „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști (numele agenților de informatii nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa Soroșistă sunt inutile.
2. Spre disperarea Soroșiștilor, România are un Președinte Român din Munții Făgăraș.
3. Dacă România se va uni cu Basarabia – Președinte va fi Nicușor Dan!
4. Maia Sandu nu va fi Președintele României!
5. Nicușor Dan nu va fi suspendat așa cum își doresc agenții Soroșiști.
6. Dacă doamna Kovesi dorește să candideze la Președinția României, voi candida și eu!
7. Coldea, Dogioiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este Soroșișt și că nu-l pot controla.
8. Cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici ( 20% din impozitul pe profit ce ar trebui să ajungă la ANAF ) trebuie să justifice orice implicare în politică.
9. Statele Unite si Administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră.
10. România trebuie să pășească spre revoluția Artificial Intelligence împreună cu marile companii din SUA. Locul României este alături de SUA. Armata AI a USA vs Armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista Armatele AI ale Rusiei, Franței, Germaniei, UK etc.”, a scris Sebastian Ghiță, miercuri, într-o reacție pe Facebook.

