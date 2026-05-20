Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea

Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, istoricul Marius Oprea a explicat de ce consideră, după ce a studiat multe arhive și documente, că USR este o creație a fostei Securități comuniste. Principalul argument are legătură cu unul dintre fondatorii săi, fostul premier Dacian Cioloș, abonat la sinecuri politice de cel mai înalt nivel.

Cunoscutul istoric a dezvăluit că Dacian Cioloș, unul din principalii fondatori ai USR și mentor al doctrinei progresiste a partidului, a lucrat în filajul Securității. Lucru admis chiar de acesta, după ce a fost confruntat cu probele făcute publice de Marius Oprea.

Filajul, una dintre cele mai complexe activități din interiorul Securității

,,Mă gândesc la unul dintre fondatori, mă gândesc la domnul Dacian Cioloș. El a făcut armata la Securitate și a fost în aparatul de filaj care supraveghea casa Doinei Cornea. Or ca să faci parte din aparatul de filaj, ca militar în termen redus, în mod evident că nu trimiteau orice soldat acolo. Se făcea un instructaj. Filajul este una dintre cele mai grele activități din interiorul Securității. Trebuie să observi fără a fi observat. El a fost în mod cert antrenat de Securitate. Nu știu dacă și ulterior, pentru că 2 ani, după terminarea facultății, lipsesc în mod ciudat din biografia sa. 

Istoricul a mai precizat că fostul premier a recunoscut filajul la Doina Cornea, după ce Oprea a scris despre asta. Cunoscutul istoric a clarificat și zvonurile referitoare la faptul că Cioloș ar fi nepotul fostului director SRI Virgil Ardelean, zis Vulpea.

Este nepot, dar pe o linie mai îndepărtată. Iar Virgil Ardelean lucra în cadrul Miliției, dar funcționa cu jumătate de normă și la Securitate.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă

Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
18:00
De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
EXCLUSIV Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
16:39
Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
EXCLUSIV Răzvan Savaliuc explică ce riscă Oana Gheorghiu după ce fostul șef ADR a denunțat-o la DNA. ”E clar că depășea atribuțiile unui vicepremier”
15:53
Răzvan Savaliuc explică ce riscă Oana Gheorghiu după ce fostul șef ADR a denunțat-o la DNA. ”E clar că depășea atribuțiile unui vicepremier”
EXCLUSIV Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă
12:42
Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă
EXCLUSIV Xi îl invită pe Putin la vârful puterii mondiale. Năstase: Se creează o dependență pe care americanii nu vor reuși să o spargă
11:44
Xi îl invită pe Putin la vârful puterii mondiale. Năstase: Se creează o dependență pe care americanii nu vor reuși să o spargă
EXCLUSIV Năstase își critică fostul partid: PSD nu mai știe cărui electorat să se adreseze/Pensionarii de azi sunt votanții lui Băsescu de ieri
17:34
Năstase își critică fostul partid: PSD nu mai știe cărui electorat să se adreseze/Pensionarii de azi sunt votanții lui Băsescu de ieri
Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Astronomii s-ar fi înșelat: Ce s-a întâmplat cu navele spațiale trimise pe Venus?
FLASH NEWS Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
18:18
Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
FLASH NEWS Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
18:16
Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
NEWS ALERT Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
18:00
Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
SCANDAL China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
17:58
China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
ANALIZĂ Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi
17:41
Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi

Cele mai noi

Trimite acest link pe