Prima pagină » Știri politice » Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare

Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare

Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție la Digi24, că, în cazul în care coaliție de guvernare nu se poate reface, Nicușor Dan ar trebui să-i încredințeze PSD-ului mandatul de premier. Despre varianta unui premier tehnocrat, Băsescu a arătat că „ar fi un caraghios, între partide și vai mama lui”. 

Fostul șef al statului a spus că lucrurile trebuie accelerate și că ar trebui încercată refacerea fostei coaliții. În opinia lui Băsescu, președintele ar trebui să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor.

poli

„Constituţional, lucrurile trebuie accelerate, ori se poate restabili fosta coaliţie, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecinţele acestei acţiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliţiei. Dacă nu se poate reface coaliţia, cred că cea mai bună soluţie ar fi ca domnul preşedinte să încredinţeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, aşa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înţeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a declarat Traian Băsescu.

Potrivit lui Traian Băsescu, PSD poate să strângă o majoritate în Parlament. Fostul șef de stat a subliniat că PSD este cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament.

„Ca om cu oricare experienţă în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul preşedinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea. PSD-ului o să îi iasă. PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-şi crea majorităţi în Parlament.

Deci, aşa cum şi-a creat majoritatea de cădere a guvernului cu o majoritate extrem de largă, îşi va crea o majoritate mai mult sau mai puţin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar şi-o va crea şi va putea merge în faţa Parlamentului cu programul şi cu lista de miniştri, cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi”, a subliniat Traian Băsescu.

Cine este responsabil pentru criza politică

Fostul președinte a mai spus că există doi responsabili pentru actuala criză politică: Sorin Grindeanu și PNL. În opinia lui Băsescu, liderul PSD a influențat în Parlament căderea guvernului, iar PNL a blocat țara pentru premierul Ilie Bolojan.

„Primul responsabil a fost Grindeanu, care şi-a dus oştile şi influenţa în Parlament la căderea guvernului, într-un moment dificil, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care, pentru un om, blochează ţara. Domnul Bolojan poate să-şi ducă campania pentru prezidenţiale şi din postura de preşedinte al Senatului”.

Ce spune Băsescu despre varianta unui premier tehnocrat

Întrebat dacă un premier tehnocrat are vreo șansă, Băsescu a răspuns: „Nici o şansă să facă ceva. Ar fi un caraghios, între partide. Uitaţi-vă că este dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianţei, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu ştie care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Astronomii s-ar fi înșelat: Ce s-a întâmplat cu navele spațiale trimise pe Venus?
FLASH NEWS Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
18:18
Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
EXCLUSIV De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
18:00
De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
NEWS ALERT Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
18:00
Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
SCANDAL China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
17:58
China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
ANALIZĂ Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi
17:41
Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi

Cele mai noi

Trimite acest link pe