Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție la Digi24, că, în cazul în care coaliție de guvernare nu se poate reface, Nicușor Dan ar trebui să-i încredințeze PSD-ului mandatul de premier. Despre varianta unui premier tehnocrat, Băsescu a arătat că „ar fi un caraghios, între partide și vai mama lui”.

Fostul șef al statului a spus că lucrurile trebuie accelerate și că ar trebui încercată refacerea fostei coaliții. În opinia lui Băsescu, președintele ar trebui să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor.

„Constituţional, lucrurile trebuie accelerate, ori se poate restabili fosta coaliţie, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecinţele acestei acţiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliţiei. Dacă nu se poate reface coaliţia, cred că cea mai bună soluţie ar fi ca domnul preşedinte să încredinţeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, aşa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înţeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a declarat Traian Băsescu.

Potrivit lui Traian Băsescu, PSD poate să strângă o majoritate în Parlament. Fostul șef de stat a subliniat că PSD este cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament.

„Ca om cu oricare experienţă în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul preşedinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea. PSD-ului o să îi iasă. PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-şi crea majorităţi în Parlament. Deci, aşa cum şi-a creat majoritatea de cădere a guvernului cu o majoritate extrem de largă, îşi va crea o majoritate mai mult sau mai puţin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar şi-o va crea şi va putea merge în faţa Parlamentului cu programul şi cu lista de miniştri, cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi”, a subliniat Traian Băsescu.

Cine este responsabil pentru criza politică Fostul președinte a mai spus că există doi responsabili pentru actuala criză politică: Sorin Grindeanu și PNL. În opinia lui Băsescu, liderul PSD a influențat în Parlament căderea guvernului, iar PNL a blocat țara pentru premierul Ilie Bolojan. „Primul responsabil a fost Grindeanu, care şi-a dus oştile şi influenţa în Parlament la căderea guvernului, într-un moment dificil, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care, pentru un om, blochează ţara. Domnul Bolojan poate să-şi ducă campania pentru prezidenţiale şi din postura de preşedinte al Senatului”. Ce spune Băsescu despre varianta unui premier tehnocrat Întrebat dacă un premier tehnocrat are vreo șansă, Băsescu a răspuns: „Nici o şansă să facă ceva. Ar fi un caraghios, între partide. Uitaţi-vă că este dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianţei, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu ştie care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui”.

