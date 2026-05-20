Legea transparentizării surselor de finanțare în cazul ONG-urilor a stârnit multă revoltă în rândul celor afiliate taberei #rezist. Jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc a explicat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, motivul acestor reacții vehemente, care merg până la acuzații de lege putinistă și distrugere a societății civile față de inițiatorii actului legislativ.

Într-o intervenție telefonică în studioul Gândul, Răzvan Savaliuc, senior editor LuJu.ro, a observat că organizațiile neguvernamentale sunt extrem de vocale dintr-un motiv foarte simplu. Spre deosebire de cele cu un evident scop umanitar sau civic, ONG-urile din zona #rezist fac activism politic.

Savaliuc: ONG-urile nu duc o luptă civică, ci politică

Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine îi plătește. Ei fac politică, nu luptă civică. Sunt de acord cu transparentizarea,

Ionuț Cristache: Despre noi poți să afli orice, oricând. Suntem la dispoziția publicului. Bă, despre ei nu trebuie să știi nimic. Păi nu era vorba că aprindem lumina?

Savaliuc: Să știi că sunt de acord cu transparentizarea, dar nu cu sancțiuni de închidere a ONG-urilor. Știi ce se va întâmpla? O să aibă altcineva un ONG și n-a depus un act și i-l închide. Care n-are nicio treabă cu rețeaua Soros sau cu ăștia finanțați de afară să țipe împotriva autorităților publice.

Ionuț Cristache: Stai puțin, dacă avem o lege, de ce să nu o respectăm? De ce să nu depui acel raport?

Savaliuc: Da, să depună raportul. Eu n-am nimic împotrivă.

Cristache: Dintr-odată relativizăm totul. Domne, avem un cadrul legal, hai să-l respectăm.

Savaliuc: Eu sunt de acord cu prezentarea publică a finanțelor, dar nu sunt de acord că dacă nu ai prezenta din proprie inițiativă, să ți se închidă ONG-ul. Aici măsura de sancțiune este disproporționată.

