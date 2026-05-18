Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan

Președinta S.O.S. România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a declarat luni că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările cu partidele parlamentare. Şoşoacă a mai arătat că i-a cerut demisia „preşedintelui neconstituţional şi ilegitim al României”. De asemenea, liderul S.O.S România i-a adus Constituția și o carte cu declarațiile sale, peste 450 de pagini.

Șoșoacă spune că Nicușor Dan a organizat în mod neconstituțional consultările

„Am fost singurii care am pus punctul pe i. (…) Am avut şi avem alături de noi cei mai buni specialişti din România şi evident că i-am adus la cunoştinţă tot ceea ce menţionează Constituţia, faptul că nu există consultări formale sau informale şi că este o depăşire a cadrului constituţional, faptul că, deşi în 2024 există un anumit procent al fiecărui partid parlamentar, acesta a înţeles să îl încalce şi înaintea partidului SOS România, care este cel de-al cincilea partid din ţară, la nivel de 2024, a înţeles să invite înaintea noastră UDMR-ul, care este ultimul partid, şi minorităţile naţionale, care nu sunt partid, iar articolul 103, alin 1 din Constituţia României nu menţionează că trebuie să cheme minorităţile naţionale”, a afirmat Diana Șoșoacă, care a condus delegația S.O.S. România la discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Ea a mai spus că mâine ar trebui să cheme reprezentanţii neafiliaţilor, aceştia nu sunt partide parlamentare şi nici nu pot fi, pentru că un partid parlamentar este cel care a candidat şi a avut candidaţi pe listele sale şi a reuşit să strângă un procent de peste 5% să intre în Parlament.

„Restul sunt doar încălcări grave ale Constituţiei şi ale legii penale”, a adăugat ea,.

Şoşoacă a anunţat că i-a făcut cadou câteva cărţi, Constituţia României şi declaraţiile sale politice, „ca să înveţe ce înseamnă lupta pentru România şi să reprezinte România, dar şi doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România”.

„Evident că fiecare carte a avut o dedicaţie din partea preşedintelui interzis al României, Diana Iovanovici Şoşoacă, pentru Nicuşor Dan. Evident, i-am scris nişte dictonuri latine, nu i-am scris traducerea. O să-i rog frumos pe consilierii săi, dar nu cred că domnul Tomac ştie latină, dar poate totuşi reuşeşte să găsească un profesor de limbă latină să-i poată traduce”, a precizat Şoşoacă.

Liderul S.O.S România a subliniat că a fost întrebată dacă au o propunere de prim-ministru.

„L-am întrebat unde e programul de guvernare, pentru că nu poţi să ai un prim-ministru fără un program de guvernare. Vom fi iar în situaţia lui Bolojan şi atâţia alţi prim-ministri care au fost numiţi, nu a existat niciun program de guvernare şi avem acum haosul în care ne aflăm, o ţară în faliment, în recesiune economică”, a menţionat ea.

„I-am cerut demisia preşedintelui neconstituţional şi ilegitim”

Şoşoacă a mai spus că în ultimele minute pe care le-au avut „în faţa preşedintelui neconstituţional şi ilegitim al României, i-au cerut demisia şi i-au solicitat să plece cât mai repede, pentru că ne-a făcut destul de râs în faţa întregii lumi”.

