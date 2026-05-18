Prima pagină » Actualitate » Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan

Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președinta S.O.S. România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a declarat luni că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările cu partidele parlamentare. Şoşoacă a mai arătat că i-a cerut demisia „preşedintelui neconstituţional şi ilegitim al României”. De asemenea, liderul S.O.S România i-a adus Constituția și o carte cu declarațiile sale, peste 450 de pagini.

Vezi galeria foto
10 poze

Șoșoacă spune că Nicușor Dan a organizat în mod neconstituțional consultările

„Am fost singurii care am pus punctul pe i. (…) Am avut şi avem alături de noi cei mai buni specialişti din România şi evident că i-am adus la cunoştinţă tot ceea ce menţionează Constituţia, faptul că nu există consultări formale sau informale şi că este o depăşire a cadrului constituţional, faptul că, deşi în 2024 există un anumit procent al fiecărui partid parlamentar, acesta a înţeles să îl încalce şi înaintea partidului SOS România, care este cel de-al cincilea partid din ţară, la nivel de 2024, a înţeles să invite înaintea noastră UDMR-ul, care este ultimul partid, şi minorităţile naţionale, care nu sunt partid, iar articolul 103, alin 1 din Constituţia României nu menţionează că trebuie să cheme minorităţile naţionale”, a afirmat Diana Șoșoacă, care a condus delegația S.O.S. România la discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Diana Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu presedintele Nicusor Dan, in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ea a mai spus că mâine ar trebui să cheme reprezentanţii neafiliaţilor, aceştia nu sunt partide parlamentare şi nici nu pot fi, pentru că un partid parlamentar este cel care a candidat şi a avut candidaţi pe listele sale şi a reuşit să strângă un procent de peste 5% să intre în Parlament.

„Restul sunt doar încălcări grave ale Constituţiei şi ale legii penale”, a adăugat ea,.

Şoşoacă a anunţat că i-a făcut cadou câteva cărţi, Constituţia României şi declaraţiile sale politice, „ca să înveţe ce înseamnă lupta pentru România şi să reprezinte România, dar şi doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România”.

Presedintele Nicusor Dan da mana cu presedintele Partidului S.O.S. Romania, Diana Sosoaca, in cadrul consultarilor organizate in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru si formarii unui nou guvern, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Evident că fiecare carte a avut o dedicaţie din partea preşedintelui interzis al României, Diana Iovanovici Şoşoacă, pentru Nicuşor Dan. Evident, i-am scris nişte dictonuri latine, nu i-am scris traducerea. O să-i rog frumos pe consilierii săi, dar nu cred că domnul Tomac ştie latină, dar poate totuşi reuşeşte să găsească un profesor de limbă latină să-i poată traduce”, a precizat Şoşoacă.

Liderul S.O.S România a subliniat că a fost întrebată dacă au o propunere de prim-ministru.

„L-am întrebat unde e programul de guvernare, pentru că nu poţi să ai un prim-ministru fără un program de guvernare. Vom fi iar în situaţia lui Bolojan şi atâţia alţi prim-ministri care au fost numiţi, nu a existat niciun program de guvernare şi avem acum haosul în care ne aflăm, o ţară în faliment, în recesiune economică”, a menţionat ea.

„I-am cerut demisia preşedintelui neconstituţional şi ilegitim”

Şoşoacă a mai spus că în ultimele minute pe care le-au avut „în faţa preşedintelui neconstituţional şi ilegitim al României, i-au cerut demisia şi i-au solicitat să plece cât mai repede, pentru că ne-a făcut destul de râs în faţa întregii lumi”.

Diana Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu presedintele Nicusor Dan, in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
18:11
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
JUSTIȚIE Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
18:04
Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
17:34
Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
ȘTIINȚĂ Descoperire rară în Germania. Un caiet medieval vechi de 800 de ani a fost găsit într-o latrină și încă poate fi citit
17:25
Descoperire rară în Germania. Un caiet medieval vechi de 800 de ani a fost găsit într-o latrină și încă poate fi citit
UPDATE Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani. Doi militari au fost transportați de urgență la un spital din Belgia
17:20
Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani. Doi militari au fost transportați de urgență la un spital din Belgia
ECONOMIE BNR a anunțat că datoria externă a României a urcat la un nou record. Ce arată datele oficiale despre investițiile străine
17:00
BNR a anunțat că datoria externă a României a urcat la un nou record. Ce arată datele oficiale despre investițiile străine
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
LIFESTYLE 5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
18:13
5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
MILITAR Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
17:37
Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
FLASH NEWS Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima a fost preluată cu un elicopter SMURD. În ce stare se află
17:30
Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima a fost preluată cu un elicopter SMURD. În ce stare se află
INVESTIȚIE Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul
17:23
Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul

Cele mai noi

Trimite acest link pe