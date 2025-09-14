Prima pagină » Diverse » Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte

14 sept. 2025, 12:13, Diverse
Echinocțiul de toamnă 2025 va avea loc pe 22 septembrie, la ora 18:20. În acel moment, Soarele va traversa Ecuatorul, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Ziua și noaptea vor avea, atunci, aproape aceeași durată.

Acest fenomen astronomic marchează începutul toamnei, dar și o perioadă de transformări pentru fiecare zodie în parte.

Cum resimte fiecare zodie influența echinocțiului

Pentru cei care studiază astrologia, echinocțiul este privit ca un moment al echilibrului. De exemplu, mulți nativi ar putea simți nevoia să renunțe la ceea ce îi trage înapoi și să facă loc altor experiențe.

Totodată, această perioadă aduce claritate, dar și introspecție, pregătind terenul pentru o etapă mai calmă a vieții fiecăruia.

Iată cum resimte fiecare zodie influența echinocțiului:

  • Berbec – pentru acești nativi, relațiile devin prioritatea numărul unu. Este momentul ideal să înțeleagă cine le este alături cu adevărat;
  • Taur – mare atenție la sănătate și la efortul depus! Câteva mici schimbări de rutină s-ar putea dovedi benefice;
  • Gemeni – inspirația va fi la cote maxime, însă planurile vor fi duse la capăt numai dacă rămân ancorați în realitate;
  • Rac – acești nativi sunt în căutarea liniștii și a intimității. În asemenea situații, conexiunile cu locurile dragi pot aduce vindecare emoțională;
  • Leu – nicio surpriză aici: viața socială se animă, iar comunicarea cu cei din jur devine tot mai ușoară. Se anticipează o perioadă potrivită pentru networking;
  • Fecioară – în centrul atenției stau finanțele, dar și valorile personale. Este momentul prielnic pentru unele analize serioase cu privire la investițiile care merită făcute;
  • Scorpion – acești nativi se „confruntă” cu temeri mai vechi și/sau vise neîncheiate. Astrele spun că a venit vremea confruntării cu propriul subconștient;
  • Săgetător – prieteniile se vor dovedi o resursă bună de energie, iar dorința de explorare și ideile noi ar putea aduce perspective diferite cu privire la viitor;
  • Capricorn – se cere o reevaluare a carierei și a planurilor majore de viitor, însă pentru succes este nevoie de răbdare și perseverență;
  • Vărsător – orice idee originală trebuie pusă în aplicare, iar un pas în față se face și cu ajutorul colaborărilor;
  • Pești – emoții intense vor fi aduse de relațiile amoroase. Este momentul pentru claritate și pentru a renunța la legături toxice.

Concluzia trasă de astrologi este că echinocțiul de toamnă reprezintă mai mult decât o simplă trecere astronomică de la un anotimp la altul. Este ocazia perfectă de a găsi un nou echilibru între ceea ce vrem să păstrăm și ce trebuie să lăsăm în urmă.

