Horoscopul financiar al lunii septembrie aduce o previzualizare a energiilor cosmice care se îndreaptă spre contul tău bancar. Sezonul Fecioarei acoperă primele trei săptămâni din septembrie și este o perioadă excelentă pentru a fi mai chibzuit, pentru a reduce cheltuielile și a deveni mai organizat.

Pe 13 septembrie, conjuncția Soare-Mercur aduce claritate mentală și idei practice de succes, fiind un moment bun pentru brainstorming cu echipa ta sau pentru a-ți nota idei profitabile care ar putea prinde contur mai târziu.

Apoi, o săptămână mai târziu, eclipsa de Soare din 21 septembrie, în Fecioară, poate scoate la suprafață adevăruri ascunse. Este timpul să privești realitatea în față și să gestionezi situația.

Pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, semnalând o perioadă de strategie în culise, mai degrabă decât de decizii impulsive.

Echilibrul și justiția devin teme importante în a doua parte a lunii, odată cu intrarea lui Mercur în Balanță, pe 18 septembrie, urmând o perioadă excelentă pentru dezvoltarea parteneriatelor de afaceri și pentru încheierea unor acorduri.

Berbec

Sezonul Fecioarei te ajută să te concentrezi pe responsabilitățile profesionale și să îți organizezi mai bine agenda.

Oricum, ai energie să duci la capăt proiecte, dar eclipsa de Lună din 7 septembrie îți amintește că ai nevoie și de echilibru între muncă și odihnă.

Două săptămâni mai târziu, eclipsa de Soare din 21 septembrie îți poate aduce un reality-check, iar asta te forțează să îți schimbi rutina sau modul în care abordezi productivitatea.

Taur

Marte îți dă energie până pe 22 septembrie, ceea ce te face foarte motivat să îți atingi obiectivele și să rezolvi sarcinile zilnice.

Profită de acest impuls pentru a-ți construi o rutină care să te ducă mai aproape de țelurile profesionale. Un proiect de suflet poate căpăta potențial financiar în jurul mijlocului lunii.

Gemeni

Luna septembrie te pune în fața unor lecții importante legate de carieră, iar tot ce ai învățat în ultimii ani îți este de folos acum, mai ales în jurul eclipsei de Lună din 7 septembrie, care poate aduce recunoaștere sau chiar beneficii financiare.

După data de 22 septembrie, energia te sprijină să intri în detaliile proiectelor și să avansezi hotărât către obiectivele tale.

Rac

Prima jumătate a acestei luni este abundentă, grație lui Venus aflată în zona banilor până pe 19 septembrie, fiind un moment bun să investești în ceea ce contează pentru tine, fie că e locuința sau un proiect personal.

În jurul echinocțiului, un proiect creativ sau un hobby poate redeveni atractiv și chiar profitabil pentru tine.

Leu

Pentru tine, banii sunt tema principală a lunii septembrie, iar sezonul Fecioarei îți luminează zona resurselor și te împinge să îți faci ordine în finanțe.

Mai mult, în jurul mijlocului lunii pot apărea idei profitabile sau surse noi de venit, iar dacă ai cheltuit peste măsură, eclipsa de Soare din 21 septembrie te obligă să faci un buget realist și să îl respecți.

Fecioară

Marte în zona banilor îți dă forță să cauți venituri suplimentare sau să îți atingi obiectivele financiare, iar dacă vrei să ceri o mărire… perioada de la mijlocul lunii îți este favorabilă.

După data de 22 septembrie, vei fi și mai atent la planificare și la echilibrarea conturilor.

Balanță

Marte în semnul tău în primele săptămâni îți dă motivație să urmărești obiectivele legate de carieră și bani, în timp ce eclipsa de Lună din 7 septembrie îți poate da peste cap programul, obligându-te să regândești echilibrul muncă-viață.

După data de 22 septembrie, energia sezonului Balanței îți aduce claritate și determinare să faci planuri financiare solide.

Scorpion

Venus îți luminează zona carierei în prima parte a lunii, ajutându-te să obții sprijin, simpatie și chiar o promovare sau o ofertă mai bună, iar relațiile cu șefii sau colegii pot fi un avantaj acum.

După echinocțiu, ambiția ta crește, dar nu forța lucrurile… pentru că strategia și nu impulsul te duce departe.

Săgetător

Te organizezi mai bine la locul de muncă și simți că îți recapeți controlul, prima jumătate a lunii fiind ideală pentru planuri și discuții importante cu superiorii.

În jurul mijlocului lunii, poți avea revelații sau idei creative, iar eclipsa de Soare din 21 septembrie activează zona carierei și îți poate aduce oportunități neașteptate.

Capricorn

Nu aștepta să vină oportunitățile la tine, ci caută-le tu. Ambițiile tale pot prinde viață și cu ajutorul oamenilor din jur.Luna septembrie te încurajează să aplici la joburi noi, să cauți proiecte sau să îți consolidezi poziția actuală.

După echinocțiu, networking-ul devine cheia succesului, așa că participă la evenimente sau creează conexiuni online.

Vărsător

Eclipsa de Lună din 7 septembrie cade chiar în zona banilor și te obligă să vezi lucrurile așa cum sunt, fără iluzii. Îți faci ordine în finanțe și tragi concluzii importante.

După echinocțiu, vei fi mai încrezător și pregătit să acționezi în direcția obiectivelor profesionale.

Pești

Munca devine mai plăcută atunci când o faci cu inspirație și frumusețe, așa că găsește mici plăceri care îți fac rutina mai suportabilă.

Din a doua jumătate a lunii septembrie, parteneriatele și contractele devin favorizate, iar eclipsa de Soare din 21 septembrie poate aduce surprize profesionale.

Câștigurile te pot surprinde, așa că acceptă provocările și ieși din zona de confort, îndeamnă sfatulparintilor.ro.