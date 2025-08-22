Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025, la echinocțiul de toamnă. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea

O eclipsă parțială de Soare se va produce în luna septembrie. Numai 400.000 de oameni vor putea asista la acest eveniment, deoarece eclipsa va fi vizibilă dintr-o porțiune a Noii Zeelande și din Antarctica. Eclispa parțială de Soare va fi chiar în ziua echinocțiului de toamnă.

Această eclipsă parțială de Soare spectaculoasă va avea loc, deci, pe 22 septembrie 2025, chiar în ziua echinocțiului de toamnă. Fenomenul astronomic este vizibil numai în zone extrem de izolate, precum Antarctica, sudul Noii Zeelande și câteva insule din Pacific, prin urmare, numai circa 400.000 de oameni vor putea să asiste la acest spectacol pe cer.

Astfel, eclipsa începe pe 21 septembrie, la ora 17:30 UTC și va atinge faza maximă în jurul orei 19:43 UTC, atunci când ân Marea Ross (Antarctica) și în sudul Noii Zeelande Luna va acoperi până la 86% din Soare. În alte zone însă, procentul de acoperire va fi mai mic.

Auckland ( Noua Zeeland ă ) – 61%

Christchurch și Insula de Sud – 69-73%

Stewart Island – 73%

Tasmania, Australia – doar 3%

Fenomenul se încheie în jurul orei 21:54 UTC, iar în restul lumii nu va putea fi vizibil.

Acest eveniment astronomic este denumit și „eclipsa echinocțiului”, deoarece are loc exact în ziua și noaptea sunt aproape egale în ambele emisfere.

Este, de asemenea, și ultima eclispă solară din 2025, parte din seria Saros 154, și urmează după o eclispă totală de Lună, produsă pe 7 septembrie.

În afară de cei aproximativ 400.000 de locuitori din zonele de vizibilitate, fenomenul va fi urmărit și de către echipajele aflate în bazele științifice din Antarctica. Mai mult, specialiștii se așteaptă la imagini spectaculoase cu soarele „mușcat” de Lună peste coloniile de pinguini din Peninsula Ross.

Pentru locuitorii din Noua Zeelandă, eclipsa va coincide cu răsăritul soarelui deja parțial acoperit, fapt care va oferi imagini spectaculoase. De asemenea, fenomenul va fi vizibil și din Fiji, Tonga și insulele Pacificului de Sud, însă în proporții mai reduse.

Astronomii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul unei eclipse parțiale. Se recomandă deci ochelari speciali și aparate foto. Privirea directă, chiar și pentru câteva secunde, poate să provoace leziuni ireversibile ale ochilor.

Cu toate că numai câteva sute de mii de oameni vor putea urmări fenomenul „pe viu”, eclipsa parțială de Soare din 22 septembrie 2025 va fi transmisă online de pasionați și organizații astronomice din întreaga lume.

Autorul recomandă:

Cea mai lungă ECLIPSĂ solară a secolului, cu durata de peste 6 minute, va avea loc pe 2 august 2027

Prima și ultima ECLIPSĂ de SOARE vizibilă din România în 2025. Când și de unde o puteți admira